FETÖ genel seçimler netleşince harekete geçmiş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamede, 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin hemen sonrası şüpheli Harun Biniş'in, örgüt tarafından darbeyi organize eden sivil yöneticilerden biri olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak mahkemeye gönderilen iddianamede, Harun Biniş'in FETÖ/PDY'nin yöneticisi olduğuna işaret edildi.

Şüphelinin telefonuna örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u yüklediği ve kullandığı, uzun yıllar örgüt için önemli olan kuruluşlarda çalıştığı aktarılan iddianamede, Biniş'in darbe girişiminin organize edilip yönetilmesinde görev aldığının anlaşıldığı belirtildi.

1 Kasım 2015'te yapılan genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin hemen sonrasında, FETÖ/PDY terör örgütü kurucusu ve yöneticilerince darbeye teşebbüs faaliyetini organize edecek kişilerin belirlendiği ifade edilen iddianamede, bu kapsamda sivil yönetici şüpheliler bölümündeki Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in darbeye hazırlık çalışmasını Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan örgüt elemanlarıyla irtibat kurarak yürütmekle görevlendirildiklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

"Yurtta Sulh" adıyla WhatsApp grubu kurmuşlar

Şüphelinin, Adil Öksüz'ün kullandığı araçla 27 Aralık 2015'ten 15 Haziran 2016'ya kadar birçok kez Ankara'ya geldiğine işaret edilen iddianamede, şunlar belirtildi:

"Darbeye hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara'da toplantılar yaptı. Örgüte bağlı rütbeli askerlerin de katıldığı toplantılarda darbe faaliyetinin planlaması yapıldı. Darbeye teşebbüs sırasında görev ve yetkisi olmadığı halde darbe girişiminin yönetim merkezi Akıncı Üssü'nde bulundu. Burada toplantılar yaptı. Hazırlık faaliyetleri sırasında vurulacak hedefler olarak belirlenen yerlerin vurulması, bombalanması emirlerini üsteki diğer yönetici şüphelilerle verdi. Akıncı Üssü'nde darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında alınan kararları 'Yurtta Sulh' adıyla açılan WhatsApp grubu üzerinden Türkiye genelindeki darbe faaliyetine katılan darbecilere ulaştırdı."

Şüphelinin darbe teşebbüsünü organize eden diğer şüpheliler ile Akıncı Üssü'nden uçak ve helikopterleri kaldırdığı, TBMM'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Köprülü Kavşağı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasını, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığını, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını, TURKSAT tesislerini bombalattığına değinilen iddianamede, helikopterle Milli İstihbarat Teşkilatını taradıkları, TRT'de yasa dışı bildiri okuttukları, Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yasa dışı bildiri yayınladıkları, silahlı kuvvetlerin haberleşme sistemleri üzerinde yasa dışı atama ve görevden alma işlemleri gerçekleştirdikleri anlatıldı.

Şüphelilerin İstanbul'da Boğaziçi köprülerini kontrol altına aldıkları, darbeye teşebbüs faaliyetinin sonunda 4'ü asker, 63'ü polis olmak üzere 250 kişiyi şehit ettikleri, 23'ü asker, 154'ü polis 2 bin 735 kişiyi yaraladıkları vurgulanan iddianamede, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, başka bir düzen getirmeye teşebbüs ettikleri kaydedildi.

Alınan kararlara ilişkin Amerika'da Gülen'e bilgi vermiş

Biniş'in darbe faaliyetini organize eden diğer yönetici şüphelilerle 15 ve 16 Temmuz'da Cumhurbaşkanının bulunması için Cumhurbaşkanlığına ait uçağın havada görülüp görülmediğini, bu uçağın Dalaman ile Antalya'dan kalkıp kalkmadığını ve radar iz kayıtlarını Akıncı Üssü'nün harekat komutanı Ahmet Özçetin'in talimatıyla araştırdıkları tespitinde bulunulan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Biniş FETÖ/PDY'nin yöneticisi olarak darbe girişimi için plan hazırlayan ekibin içindedir. Darbenin hazırlık faaliyetleriyle ilgili Adil Öksüz ile 17-21 Mart 2016'da Amerika'ya giderek örgütün kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen'e bilgi verdi. Öksüz tarafından koordine edilen 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada yapılan darbeye hazırlık toplantılarına katıldı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY kapsamında usulsüz dinlemelerle ilgili sanık olarak yargılandığı için bahse konu dosya kapsamında aranması nedeniyle diğer şüphelilerle yurt dışına rahat giriş çıkış yapamadığı, yakalandıktan sonra tıpkı Adil Öksüz ve Kemal Batmaz gibi 'Kazan'a tarla bakmaya geldim' mazeretini uydurdu. Şüphelinin Akıncı Üssü 143. Filo güvenlik kameralarında 16 Temmuz'da saat 03.17-03.20 zaman aralığında görüntüleri bulunuyor. Şüpheli, görev ve yetkisi olmadığı halde darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde bulunarak darbe planın uygulanmasını ve başarılı olmasını sağlamak için gayret sarf etti."

İddianamede, şüphelinin 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt liderinin Bank Asya'nın kurtarılması için yaptığı çağrı üzerine kendisinin 29 bin 890 lira, eşinin ise 43 bin 138 lira para yatırdığı bildirildi.