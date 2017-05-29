'FETÖ, futbol ile ciddi şekilde ilgilendi'

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunda, FETÖ'nün ilk yıllarında futbola karşı önyargılı olduğu ancak futbolun kitleleri harekete geçirmedeki etkisini fark ettikten sonra bu alanla ciddi şekilde ilgilendiğine yer verildi.

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz Darbe Gi̇ri̇şi̇mi̇ i̇le Bu Terör Örgütünün Faali̇yetleri̇ni̇n Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemleri̇n Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporunda, "futbolda şike davasına" ilişkin tespitler yapıldı.

İhsan Kalkavan'ı Beşiktaş başkanlığına seçtirmeye çalıştı

FETÖ'nün ilk yıllarında futbola karşı önyargılı olduğu ancak futbolun kitleleri harekete geçirmedeki etkisini fark ettikten sonra bu alanla ciddi şekilde ilgilendiğinin ifade edildiği raporda, Fetullah Gülen'in öncelikle bir dönem Beşiktaş Spor Kulubünde yönetici olan İhsan Kalkavan ile futbol camiasına girme ve orada da bir kitle oluşturmaya ve İhsan Kalkavan'ı Beşiktaş Spor Kulubü başkanlığına seçtirmeye çalıştığının anlaşıldığı anlatıldı.

Raporda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'ye kaçmadan önceki zaman diliminde kaydedildiği anlaşılan video görüntülerinde, Galatasaray Spor Kulubüne mensup 10 kadar futbolcuyla olan sohbetinde, “Dua ile himmet ile Galatasaray’ı ayağa kaldırmak lazım” şeklindeki ifadelerinin yer aldığı ve video kaydının Gülen'in futbola olan yakın ilgisini ortaya koyan deliller arasında olduğuna işaret edildi.

"Fenerbahçe'yi ve başkanını hedefe koydu"

Komisyon raporunda, "2010-2011 yıllarına gelindiğinde FETÖ’nün ülkemiz adli, idari, askeri gibi yapılanmasında en üst seviyeye ulaştığı, belki de bir güç sarhoşluğu ile Fenerbahçe Spor Kulübünü ve kulübün başkanını hedefe koyduğu anlaşılmaktadır."