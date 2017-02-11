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FETÖ firarisi Güllük Erzurum'da yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve terör örgütünün İstanbul'daki önemli isimlerinden olduğu belirtilen İsmail Güllük, Erzurum'da yakalandı.

FETÖ firarisi Güllük Erzurum'da yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve terör örgütünün İstanbul'daki önemli isimlerinden olduğu belirtilen İsmail Güllük, Erzurum'da yakalandı.

11 Şubat 2017 Cumartesi 14:13
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FETÖ firarisi Güllük Erzurum'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve terör örgütünün İstanbul'daki önemli isimlerinden olduğu belirtilen İsmail Güllük, Erzurum'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında teknik takip sonucu firari öğretmen Güllük'ün kentteki bir evde sağlandığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul Üsküdar İcadiye İlkokulunda din kültürü ve ahlak dersi öğretmeni olan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten uzaklaştırılan firari öğretmen Güllük'ü gözaltına aldı.

Terör örgütünün İstanbul'daki önemli isimleri arasında yer aldığı ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen Güllük, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

FETÖ'nün darbe girişimi öncesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşımlar yaptığı belirlenen Güllük'ün, bazı kurum yetkililerine "Çok yakın bir tarihte çok sevdiğiniz tiranlarınız arkanızda olmayacak. Yakında bu kahraman Türk ordusunun neler yapacağını izle ve takip et. Yakında balyoz tepenize inmek üzere" şeklinde mesajlar attığı ortaya çıkmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖİsmail GüllükErzurum
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