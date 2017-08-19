Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107202
ALTIN
145.447
DOLAR
3.5161
STERLİN
4.5323
EURO
4.1312
"Postacı Nevzat"
"Postacı Nevzat"
Eve hapsolmak istemiyor
Eve hapsolmak istemiyor
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre gidiyor
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre...
Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak
Türk Yıldızları şehit Eren anısına...

FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi Sinop'ta yakalandı

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında aranan firari eski binbaşı ve eşi eski öğretmen Sinop'ta yakalandı.

FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi Sinop'ta yakalandı

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında aranan firari eski binbaşı ve eşi eski öğretmen Sinop'ta yakalandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 14:05
0 Okunma
FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi Sinop'ta yakalandı

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski Deniz Binbaşı İbrahim C. ve eşi eski öğretmen Fatma C'nin Sinop'un Erfelek ilçesindeki bir çiftlik evinde saklandığını tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden eski Deniz Binbaşı İbrahim C'nin işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Fatma C'nin ise Ankara'ya gönderilmeyeceği, sorgusunun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) yapılacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
FETÖFETÖ SoruşturmasıFETÖ Firarisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"18 Mart törenlerine gelmeyenlerin FETÖ'cüler için uğraması ibretlik"
"18 Mart törenlerine gelmeyenlerin FETÖ'cüler için uğraması ibretlik"
Akıncı yalanlarında 3. perde
Akıncı yalanlarında 3. perde
Sınıra güvenlik duvarı besiciyi sevindirdi
Sınıra güvenlik duvarı besiciyi sevindirdi
Sığınmacıların ülkelerine gidişleri sürüyor
Sığınmacıların ülkelerine gidişleri sürüyor
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'ün 'emniyet yapılanması'na operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'ün 'emniyet yapılanması'na operasyon
Başbakan Yıldırım, unutulduğu serviste vefat eden 3 yaşındaki Alperen'in ailesiyle görüştü
Başbakan Yıldırım, unutulduğu serviste vefat eden 3 yaşındaki Alperen'in ailesiyle görüştü
Mardin'deki operasyonda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
Mardin'deki operasyonda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
950 hakim ve savcı alımı için sınav yapılacak
950 hakim ve savcı alımı için sınav yapılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ