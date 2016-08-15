"FETÖ faaliyetlerine karşı Irak'taki ilgili birimlerle irtibata geçtik"

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el-Alevi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Irak'taki okullarının kapatılması ve faaliyetlerinin durdurulması hakkında, "Türk yetkililerden, sadece okullarla ilgili değil FETÖ ile ilgili başka konularda da resmi bir talep geldi. Biz de Irak'taki FETÖ faaliyetleriyle ilgili gerekenin yapılması için ilgili birimlerle irtibata geçtik." dedi.

Alevi, Türkiye'deki darbe girişimi, Irak'ta FETÖ okullarının kapatılması ve faaliyetlerinin durdurulması konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de geçmişte yaşanan darbelerin istikrar getirmediğinin görüldüğünü kaydeden Alevi, darbe girişiminin ardından Türkiye'de siyasi partilerin, siyasi tercihleri ve görüşleri farklı olmasına rağmen toplumun değişik kesimlerinin, demokrasiyi korumasının ve seçilmiş hükümetin yanında durmasının etkileyici olduğunu söyledi.

Büyükelçi Alevi, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi'nin darbe girişiminin ertesi günü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Irak'ın demokratik yolla seçilmiş Türk hükümetine destek mesajını ilettiğini anımsattı.

Irak'ta FETÖ ile bağlantılı okullar

Alevi, "Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin, bölgede FETÖ'ye bağlı okulların eğitim bakanlığına devredileceğini açıkladığı, Irak'ın diğer bölgelerinde bu örgütün okulları olup olmadığı" yönündeki soruya FETÖ'nün başkent Bağdat, Basra ve Kerkük'te okullarının bulunduğu yanıtını verdi.

Iraklı büyükelçi, FETÖ'nün Irak'ta üniversite ve hastanelerinin bulunduğuna dair bilgisinin olmadığını, örgütle bağlantılı okulların da ülkede farklı dönemlerde faaliyete geçtiğini söyledi.

FETÖ'nün Irak'taki okullarının kapatılması ve faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin Alevi, "Türk yetkililerden, sadece okullarla ilgili değil FETÖ ile ilgili başka konularda da resmi bir talep geldi. Biz de Irak'taki FETÖ faaliyetleriyle ilgili gerekenin yapılması için ilgili birimlerle irtibata geçtik." ifadesini kullandı.

"Sahada güç ve askeri lojistik olarak yeterli kudrete sahibiz"

Musul'da terör örgütü DAEŞ'e karşı yapılması planlanan büyük operasyon hakkında da Alevi, beklentilerin operasyonun ekim ayında başlayacağı yönünde olduğunu kaydetti.