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FETÖ elebaşını 'üç yıldız'la kodlamışlar

Konya'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçı pilot D.S, FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt abileri tarafından "üç yıldız" ismiyle kodlandığını anlattı.

FETÖ elebaşını 'üç yıldız'la kodlamışlar

Konya'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçı pilot D.S, FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt abileri tarafından "üç yıldız" ismiyle kodlandığını anlattı.

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:48
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FETÖ elebaşını 'üç yıldız'la kodlamışlar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı olan Pilot Üsteğmen D.S, öğrencilik yıllarında örgüt abilerince FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "üç yıldız" ismiyle kodlandığını söyledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifade veren D.S, liselere giriş sınavlarına hazırlanırken okul bahçesinde tanıştığı C. isimli üniversite öğrencisiyle ders çalışma amacıyla örgüt evine gitmeye başladığını kaydetti.

"Dışı gazete kağıdıyla kaplı kitaplar okuyordu"

Örgüt abisinin okul derslerinin gidişatıyla ilgili sorular sorduğunu ve zorlandığı derslerinde yardım edebileceğini söylediğini anlatan D.S, şöyle devam etti:

"Derslerime yardımcı olmak için eve her zaman çekinmeden gelebileceğimi söyledi. Bunun üzerine C. isimli şahsın evine haftanın belirli günleri gidip 1-2 saat beraber ders çalışmaya başladım. Liselere Giriş Sınavı'na hazırlanırken dışı gazete kağıdıyla kaplı kitaplardan dini sohbet tarzı bir takım şeyler okuyor, kasetten vaaz tarzında sesler dinletiyordu. Bu kitap ve kasetin kime ait olduğunu sorduğumda, bu şahsın '3 yıldız' olduğunu, kim olduğunu liselere giriş sınavının bitmesine müteakip söyleyeceğini beyan etti."

"Hayatıma kendisiyle irtibatı kesmeden devam etmemi istedi"

İtirafçı D.S, 2004'te girdiği sınavda Heybeliada Deniz Lisesini kazandığını, kendisini tebrik eden C'nin kol saati hediye ettiğini dile getirerek, "Deniz Lisesini kazandığımda, '3 yıldız' isimli şahsın kim olduğunu hala merak edip etmediğimi sordu. Bana bu şahsın Fetullah Gülen olduğunu, kendisinin de bu şahsa ait cemaat mensubu olduğunu söyledi. Gülen cemaatinin, öğrencileri sınavlara herhangi bir karşılık beklemeden hazırlayarak hayır işlediğini belirterek, öğrencilik hayatıma kendisiyle irtibatı kesmeden devam etmemi istedi." diye konuştu.

"Kod isimlerimizle gruplara ayırdıklarını düşünüyorum"

Lisedeyken hafta sonları görüştüğü örgüt abisinin kendisine "Ömer" kod adını verdiğine işaret eden D.S, "Ben yine kendi ismimi kullanıyordum, fakat cemaat abilerinin kendi aralarında bizi kendi kod isimlerimizle gruplara ayırdıklarını düşünüyorum." dedi.

D.S, örgüt abisinin, buluşmaya giderken tedbirli davranmasını, ramazanda oruç tutmamasını, teyemmümle abdest alıp ima yoluyla namaz kılmasını istediğine dikkati çekerek, bu şekilde yapılan ibadetin geçerli olacağını anlattığını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaFETÖ
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