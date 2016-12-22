Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (

MİT

) ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan örgütün "100. ve 102. dönem kaymakamları imamı" Y.A, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (

FETÖ

)

kaymakamlık

yapılanmasını anlattı.

Aralarında daha önce meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve görevdeki kaymakamların da olduğu çok sayıda mülki idare amirinin ifadesinin alındığı, kimi şüphelilerin tutuklandığı, kimilerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında ifade veren Y.A, örgüte ilişkin detayları ortaya koydu.

"Abiler tarafından sorular verilirdi ve adaylar 1-2 saat bu sorulara çalıştırılırdı"

Y.A, ifadesinde, FETÖ'nün kaymakam adaylarına yönelik çalışmasını şöyle aktardı:

"Örgütün kaymakamlık evlerinde 4 veya 5 kişi kalıyordu. Bu evlerden sorumlu olanlar kod adı kullanıyordu. Evlerde kalan kaymakam adaylarına sadakatlerine göre sorular ya yüzde 80 veya yüzde 60 oranında verilirdi. Sınavdan önceki gece abiler eve gelir, Fetih Suresi okuturdu. Daha sonra 'Bu zamana kadar bu makamlar dinsizler ve komünistlerin elindeydi. Sizin gibi devletini sevenlerin bu makamlarda bulunması gerekir.' diye konuşurlardı. Daha sonra ise abiler tarafından sorular verilirdi ve adaylar 1-2 saat bu sorulara çalıştırılırdı. Sabah da kalkıp kaymakam adayları sınava giderdi."

"Kaymakamlık mülakatı soruları verilirdi"

Kaymakamlık sınavında yeterli puan alanların yurt veya pansiyonlarda toplandığını belirten Y.A, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Kaymakamlar imamı ve abiler 5 veya 6 kişiyi topluyorlar. Kimin kimle kalacağını imam belirliyordu. Daha sonra bunlara kaymakamlık mülakatı soruları verilirdi. Kaymakam adaylarına seçecekleri yabancı dilleri bile imamlar belirliyorlardı. Fetullah Gülen, ByLock'tan kaymakam çocuklarına verilecek isimleri gönderiyordu. Kaymakamlar, bu isimleri çocuklarına veriyorlardı.

Kaymakamlar çocuklarını, örgütün okullarına ve dershanelerine göndermezlerdi. Bank Asya'ya para yatırmazlardı. Kaymakamların NT mağazalarına girmeleri de yasaktı."

AA