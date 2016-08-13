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FETÖ elebaşı iade edilmezse ilişkilerimiz etkilenir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebine, ikamet ettiği ABD'den yanıt gelmezse bu durumun iki ülke ilişkilerine etkisi kaçınılmaz olacaktır" dedi.

FETÖ elebaşı iade edilmezse ilişkilerimiz etkilenir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebine, ikamet ettiği ABD'den yanıt gelmezse bu durumun iki ülke ilişkilerine etkisi kaçınılmaz olacaktır" dedi.

13 Ağustos 2016 Cumartesi 16:55
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FETÖ elebaşı iade edilmezse ilişkilerimiz etkilenir
ANKARA 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade talebine ilişkin, "FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebine, ikamet ettiği ABD'den yanıt gelmezse, bu durumun iki ülke ilişkilerine etkisi kaçınılmaz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Japon Kyodo Haber Ajansı'na, 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeler hakkında mülakat verdi.

Çavuşoğlu, "FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebine ikamet ettiği ABD'den yanıt gelmezse, bu durumun iki ülke ilişkilerine etkisi kaçınılmaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Japonya'da eğitim, kültür ve ticari sektörlerde faaliyet gösteren FETÖ ile bağlantılı 15 kuruluşun olduğunu ve bunların faaliyetlerinin durdurulmasının beklendiğini anımsatan Çavuşoğlu, FETÖ'nün Japonya’nın istikrar ve güvenliği için de tehdit olduğunu kaydetti.

FETÖ soruşturması kapsamında Japonya'ya kaçan, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğundaki görevli hakkında ise Çavuşoğlu, bu kişinin FETÖ’yle bağlantılı olduğunu belirterek, iadesine ilişkin "İki ülke arasındaki işbirliği çerçevesinde gerekli adımlar atılacak, bu konuda herhangi bir tereddüdümüz yok." dedi.

"Halkın talebi tamamen görmezden gelinemez"
Darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyonlar hakkında Batılı ülkelerin Türkiye'ye yönelik eleştirileri konusunda ise Çavuşoğlu, soruşturmaların anayasa ve kanunlar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin yavaşlamasının AB'den kaynaklandığını ifade etti.

İdam cezası tartışmaları hakkında ise Çavuşoğlu "Halkın talebi tamamen görmezden gelinemez. Bu konunun sakin ve sağduyulu bir şekilde değerlendirilmesinde fayda var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti hakkında da Çavuşoğlu, uçak düşürme hadisesinden sonra Rusya ile bozulan ilişkilerin düzeltildiğini kaydederek, bunun bölgedeki sorunların çözümüne de yardımcı olacağını belirtti.

Çavuşoğlu, ancak Türkiye'nin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'le ilgili tutumunda bir değişiklik olmayacağını tekrarladı.

Darbe girişiminin Türk ekonomisine etkisi konusunda ise Çavuşoğlu, Türkiye’nin gerekli tedbirleri aldığına işaret ederek "Japon şirketlerinin tereddüt etmesine gerek yok." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Japon firmalarına Türkiye'de yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2016 16:56
Anahtar Kelimeler:
FETÖElebaşı - Önce Vatan Gazetesi
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