FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in oğlu Şamil Gülen adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'de yakalanan Şamil Gülen'in İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Gülen, adliyeye getirildi.

Gülen'in savcılık sorgusu devam ediyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Şamil Gülen hakkında "FETÖ/PDY üyesi" olduğu iddiasıyla resen yakalama kararı çıkarılmış, şüpheli 4 Mayıs'ta Kocaeli'de gözaltına alınmıştı.

Askeri yapı içerisindeki örgütün mensuplarına yönelik çalışmaları bulunduğu, "ByLock" kullandığı tespit edilen Gülen'in, "Kara Harp Okulu imamı" olduğunun değerlendirildiği bildirilmişti.

Elektrik elektronik mühendisi olan Şamil Gülen, daha önce Kanun Hükmünde Kararname kapsamında İstanbul'da çalıştığı bir kurumdan ihraç edilmişti.