Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97890
ALTIN
145.262
DOLAR
3.5738
STERLIN
4.6027
EURO
4.0124
Sanayide istihdam azaldı
Sanayide istihdam azaldı
Ticari taksilere denetim
Ticari taksilere denetim
Ayçiçekleri "strese" girdi
Ayçiçekleri "strese" girdi
"Yedincilik hedefine ulaştık"
"Yedincilik hedefine ulaştık"
İbrahim Erkal’ın son röportajı!
İbrahim Erkal’ın son röportajı!

FETÖ elebaşı Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması talebi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması davasının firari sanığı örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması için Adalet Bakanlığına başvurdu.

FETÖ elebaşı Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması talebi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması davasının firari sanığı örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması için Adalet Bakanlığına başvurdu.

26 Mayıs 2017 Cuma 11:09
6 Okunma
FETÖ elebaşı Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması talebi

FETÖ/PDY'den haklarında 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen, firari sanık Fetullah Gülen ve bazı iş adamlarının da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 120 sanığın yargılandığı Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılmasına yönelik Adalet Bakanlığına yazı gönderildi. Yazıda şunlar kaydedildi:

"2 Ocak 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kararnamenin 75. maddesinin 2. fıkrasında 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29. maddesine, 5237 sayılı 'TCK 302/, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı ve kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla bakanlığa bildirilir' şeklindeki düzenleme gereğince 680 sayılı KHK'nin 75/2 maddesi uyarınca mahkememizde yukarıda belirtilen atılı suçlardan yargılanması devam eden sanık Fetullah Gülen'in savunması alınamadığından ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı halde bu sanığın yurt dışında bulunduğu anlaşıldığından gereğinin takdir ve ifası, KHK hükmü gereğince Adalet Bakanlığına sunulmuştur."

Yazıda, Gülen'in kimlik ve ikamet bilgilerine de yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖGülenin Vatandaşlıktan çıkartılması TalebiFetullah Gülen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukurca'da terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı
Çukurca'da terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı
Genelkurmay çatı davasında beşinci celse başladı
Genelkurmay çatı davasında beşinci celse başladı
İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün
İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında
Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında
Yeni Nesil Erkek Oyuncular
Yeni Nesil Erkek Oyuncular

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ