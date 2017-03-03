FETÖ elebaşı Gülen'in CD'lerinden 'hitap' öğreniyormuş

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılanların da bulunduğu 9'u tutuklu 34 öğretmen hakkında 15'er yıl hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde yaptırılan 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik salonda görülen duruşmaya, farklı cezaevlerinde tutuklu bulunan 9 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan 25'i ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından haklarındaki suçlamaları hatırlatılan sanıkların savunmalarına geçildi.

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Turgut Topal'a, telefonundaki ByLock ve evinde Fetullah Gülen'e ait "Minberden yükselen ses" isimli CD'nin bulunmasına yönelik soru yöneltti.

Evinde CD'nin olduğunu kabul eden Topal, "Öğretmenliğe başlamadan önce imam olarak görev yapıyordum. 2011 yılında ise kurumlararası geçiş yaparak Milli Eğitim bünyesinde öğretmen olarak atandım. Evimde bulunan FETÖ'ye ait CD'lerden başka çeşitli vaaz ve hitap CD'leri var. Bu CD'leri meslekte tecrübe edinebilmek açısından, halka nasıl hitap edilir, nasıl vaaz edilir onu öğrenmek için yararlanıyordum." iddiasında bulundu.

Telefonundaki ByLock iddialarını kabul etmediğini belirten Topal, darbe girişimi öncesi ve sonrasında örgütle hiçbir irtibatının olmadığını öne sürdü.

Tutuklu Numan Sönmez, ByLock programının ismini ilk defa açığa alındıktan sonra duyduğunu iddia etti.

Nurhan Erdal da telefonunda tespit edilen ByLock programını kullanmadığını savundu.

"Maaşımızdan Zaman gazetesi için para kesiyorlardı"

Kaşif Candan ise örgütün dershanelerinde en uygun maaş verildiği için çalıştığını ileri sürdü.

Maaşlarından zorunlu olarak Zaman gazetesi için para kesildiğini vurgulayan Candan, şöyle devam etti:

"Fırsatını buldukça da bu aboneliği iptal ettiriyordum. Kendi adıma Bank Asya hesabım vardı. Maaşım da buraya yatıyordu. Fetullah Gülen'in çağrısı olduğunu duydum. Fakat bankaya para yatırmadım. Param da yoktu. Olsaydı da zaten yatırmazdım."

Kezban Bayram da stajyer avukatlardan sorumlu "abla" olduğu, sohbet adı altında düzenlenen toplantılarda FETÖ'nün propagandasını yaptığı hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.