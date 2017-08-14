Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108238
ALTIN
145.632
DOLAR
3.5306
STERLİN
4.5853
EURO
4.1657
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatları hakim karşısında

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatları ile örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukat, "anayasayı ihlal", "FETÖ üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından hakim karşısına çıkıyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatları hakim karşısında

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatları ile örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukat, "anayasayı ihlal", "FETÖ üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından hakim karşısına çıkıyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:01
0 Okunma
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatları hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatları ile örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın, "anayasayı ihlal", "FETÖ üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak'ın, iddianamenin özetini okumasıyla yargılamaya başlandı.

Gülen'in avukatları Nurullah Albayrak, Adnan Şeker, Talha Aksoy ile Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklardan FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Albayrak'ın, sözde "Ankara avukatlarının imamı" olduğu belirtilen iddianamede, avukatların özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ/PDY kapsamında KPSS, polis dosyaları ve iş adamlarının gözaltına alınmasına ilişkin hukuki süreçleri takip etmekle görevlendirildikleri belirtiliyor.

İddianamede, Kuseyri'nin FETÖ ile bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan Hukuk ve Hayat Derneği üyesi olduğuna işaret edilerek, sanığın Yargıtay aşamasına gelen bazı dosyaların örgütün talebi doğrultusunda sonuçlandırılması için "yönlendirici" çalışmalar yürüttüğü kaydediliyor.

Kuseyri'nin, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespit de iddianamede yer alıyor.

Öte yandan, dava dosyasında Alaettin Yılmaz, Ersin Ortaç, Fahir Serdar İslam, Fatma Merve Akgül, Hakan Selami Atıl, Mehmet Akgeyik ve Mustafa Kumru "müşteki" olarak yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖYargıtay ImamıMehmet Rasim Kuseyri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da PKK'ya uyuşturucu darbesi
Ankara'da PKK'ya uyuşturucu darbesi
FETÖ'nün 'iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması davası' başladı
FETÖ'nün 'iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması davası' başladı
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında dördüncü duruşma devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında dördüncü duruşma devam ediyor
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
5 üniversiteye 73 öğretim üyesi alınacak
5 üniversiteye 73 öğretim üyesi alınacak
Bahçeli: Eren'in kahramanca mücadelesi hatırdan çıkmayacak
Bahçeli: Eren'in kahramanca mücadelesi hatırdan çıkmayacak
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 13 kişi yakalandı
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 13 kişi yakalandı
AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü
AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ