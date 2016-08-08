FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu gözaltına alındı

KOCAELİ
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Şemsettin Gülen gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, soruşturma doğrultusunda Başiskele ilçesi Yeniköy'de ikamet eden Gülen'in amcasının oğlu Şemsettin Gülen'in evine operasyon düzenlendi.
Evinde arama yapılan ve ardından gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.
AA