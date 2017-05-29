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'FETÖ, eğitimdeki zafiyetlerden yararlandı'

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunda, FETÖ'nün eğitimde yoğun ve kapsamlı bir şekilde örgütlenebilmesinin, eğitim sistemindeki zafiyet alanlarını sonuna kadar sömürmesiyle mümkün olduğu belirtildi.

'FETÖ, eğitimdeki zafiyetlerden yararlandı'

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunda, FETÖ'nün eğitimde yoğun ve kapsamlı bir şekilde örgütlenebilmesinin, eğitim sistemindeki zafiyet alanlarını sonuna kadar sömürmesiyle mümkün olduğu belirtildi.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 13:31
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'FETÖ, eğitimdeki zafiyetlerden yararlandı'

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun raporunda, örgütün eğitimde yoğun şekilde yapılanmasının nedenleri arasında, toplumun tüm kesimlerine standart ve kaliteli bir eğitim sunulaması, özellikle çok zeki ama fakir çocuklara yönelik devletin özel bir eğitim programının olmaması ve öğrencilere yeterli barınma imkanlarının sunulamaması gösterildi.

FETÖ/PYD'nin 15 Temmuz Darbe Gi̇ri̇şi̇mi̇ i̇le Bu Terör Örgütünün Faali̇yetleri̇ni̇n Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemleri̇n Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu taslak raporunda, örgütün kuruluşunun temellerinin atıldığı ve yoğun şekilde yapılandığı alanların başında bulunan eğitimdeki zafiyetlere yer verildi.

Raporda, eğitimde devletin verdiği hizmetin ve sağladığı imkanların nitelik ve nicelik bakımından yetersiz kalmasının, örgütün bu alanda yuvalanarak hızlıca eleman temin etmesine olanak sağladığı kaydedildi.

FETÖ'nün eğitim alanında bu kadar yoğun ve kapsamlı bir şekilde örgütlenebilmesinin, aslında eğitim sistemimde var olan zafiyet alanlarını sonuna kadar kullanarak sömürmesiyle mümkün olduğuna dikkat çekilen raporda, başlıca zafiyet alanları şöyle sıralandı:

- Toplumun tüm kesimlerine standart ve kaliteli bir eğitim sunulamıyor olması.

- Özellikle çok zeki ama fakir çocuklara yönelik devletin özel bir eğitim programının olmaması.

- Öğrencilerin tamamına yönelik yeterli barınma imkanlarının sunulamıyor olması.

- Devlet okullarında verilen din eğitiminin öğrencileri çarpık dini telkinlere karşı koyma kabiliyetiyle donatabilecek bir kalitede olmaması.

- Eğitim sistemimizde ve müfredatta, öğrencilere yeterince sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırılamaması.

- Eğitim sistemimizde özel eğitim kurumlarına karşı yeterli denetim mekanizmalarının bulunmaması veya mevcut mekanizmaların etkinlikle işletilmemesi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖEğitimdeki ZafiyetlerDarbe GirişimiDarbe Girişimini Araştırma Komisyonu
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