FETÖ dosyasına 'müstehcen fotoğraflar'da girdi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Uşak Şubesinde yapılan aramada derneğin yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına ait bilgisayarların belleğinde müstehcen içerikli görseller bulundu.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay önce Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Uşak Şubesinde arama yaptı.

Dernekte el konulan 4 bilgisayar, detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Bilgisayar belleklerinde inceleme yapan uzman polisler, soruşturma kapsamında 8 aydır aranan derneğin yönetim kurulu başkanı Ömer Y. ve operasyonda tutuklanan yardımcısı iş adamı Barış A'ya ait 2 bilgisayarda çok sayıda müstehcen içerikli görsele ulaştı.

Görsellerin kaynağını araştıran polis, dernek çalışanlarının ifadesine başvurdu. Görseller arasında çocuk fotoğraflarının da bulunduğu belirlenirken, görsellerin Uşak'taki FETÖ/PDY soruşturması dosyasına dahil edildiği öğrenildi.

Dernek başkanı 8 aydır kayıp

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin finansal yapılanmasına yönelik geçen yıl başlattığı ve Fetullah Gülen'in de bir numaralı sanık olarak yer aldığı soruşturmada, bilgisayarların ele geçirildiği derneğin Uşak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Y. hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Yaklaşık 8 aydır aranan şüphelinin yakalanması için Uşak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, bu kişinin geçmişe yönelik telefon kayıtlarını incelediğinde örgütün üst düzey yöneticileri ile sürekli iletişim halinde olduğunu, özellikle "himmet" adı altında toplanan paraların yurt dışına gönderilmesinde önemli rol oynadığını tespit etmişti.

Uşak'taki FETÖ/PDY ana dosyasında aralarında FETÖ'nün bürokrasi imamının yardımcısı olarak bilinen iş adamı Hazim Sesli, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Bir numaralı şüpheli olarak FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.