FETÖ devleti ele geçirmek için her yola başvurmuş

Van Cumhuriyet Başsavcılığının darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eleman temini ve devletin stratejik kurumlarını ele geçirmek amacıyla kişilerin hukuksuz olarak özel hayatının gizliliğini ihlal etmek ve gerekirse iftira atmak gibi hukuksuz yollara başvurduğu belirtildi.

Başsavcılık, 15 Temmuz kalkışmasına destek vererek Çaldıran ilçesinde kaymakam ve tabur komutanını kışlaya çağıran eski ilçe jandarma komutanı binbaşı Vedat Kandır ile eski yüzbaşı Rıdvan Yıldırım hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ/PDY'nin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilerin yer aldığı iddianamede, tutuklu sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Askeri komutanlıkların gasp edilmesi" suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz darbe girişiminin başta vatandaşlar olmak üzere emniyet ve silahlı kuvvetlerdeki darbe karşıtı kesimlerin mücadelesi sonucu başarısız kılındığı vurgulandı.

Yetkilerini toplum üzerinde baskı kurmak için kullanmışlar

FETÖ/PDY mensuplarının "terör örgütü ile mücadele" adı altında yetkilerini, görevlerinin gereklerine aykırı şekilde, örgütün amacına ulaşmak için toplum üzerinde baskı, korkutma, sindirme ve yıldırma yöntemi olarak kullandığına yer verilen iddianamede, söz konusu örgütün emniyet ve askeri kurumlar içinde yıllarca süren yapılanma sonucunda silahlı darbe teşebbüsü gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Terör örgütünün devletin içerisinde ayrı bir hiyerarşi oluşturduğu kaydedilen iddianamede, devlet hiyerarşisinde daha üst konumda olan kişinin memuru olan kişiden veya memuriyetle hiçbir bağlantısı bulunmayan kişilerden alınan emirlerin uygulanması hususu devletin otoritesini zaafa uğratmak amacı taşıdığı aktarıldı.

İddianamede, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen şüphelilerin devlet terbiyesi ve hiyerarşisine aykırı davrandıkları bildirilerek, şöyle denildi:

"Şüpheliler, mülki idare amiri olan ilçe kaymakamı ile tabur komutanını İlçe Jandarma Komutanlığına davet etmiştir. Müşteki tabur komutanı alt rütbeli şüphelilerin kendisini İlçe Jandarma Komutanlığına çağırmasını içerleyerek 'beni İlçe Jandarma Komutanlığına çağırıyorlar' diye veryansın etmiş, ilçe kaymakamı da şüphelilerin davetine uymamıştır. Tüm dosya kapsamında şüphelilerin iştirak idaresi halinde darbeye teşebbüs ettikleri anlaşılmaktadır. Açıklanan gerekçelerle şüphelilerin ilgili sevk maddelerince cezalandırılmaları talep olunur."