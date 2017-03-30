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FETÖ desteğiyle yerel gazetenin basım sayısı beşe katlanmış

Antalya'da FETÖ/PDY'nin medya ayağıyla ilgili kabul edilen iddianamede, Antalya gazetesinin FETÖ'nün desteğiyle 10 bin adet civarında basıldığı belirtildi.

FETÖ desteğiyle yerel gazetenin basım sayısı beşe katlanmış

Antalya'da FETÖ/PDY'nin medya ayağıyla ilgili kabul edilen iddianamede, Antalya gazetesinin FETÖ'nün desteğiyle 10 bin adet civarında basıldığı belirtildi.

30 Mart 2017 Perşembe 12:22
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FETÖ desteğiyle yerel gazetenin basım sayısı beşe katlanmış

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Ömer Yurdusev tarafından "FETÖ'nün basın yapılanmasına yönelik" soruşturma kapsamında hazırlanan, biri tutuklu, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 5'i hakkında yakalama kararı bulunan 22 sanıkla ilgili iddianame, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, soruşturmaya konu yayın organlarından "www.bizimantalya.com" isimli internet sitesi, Antalya gazetesi ve Cihan Haber Ajansı gibi yayın organlarının, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi.

Antalya gazetesi kullanıldı

İddianamede, FETÖ/PDY'nin Antalya yerelinde siyaset üzerinden etkili olabilmesi amacıyla S.S'nin sahibi olduğu iddia edilen Antalya gazetesinin kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde kullanılmaya başlanan Antalya gazetesinin diğerleri bin-2 bin adet basılırken, 10 bin civarında basıldığı ve FETÖ tarafından finanse edildiği vurgulandı.

FETÖ zanlısı çatı katında saklanmış

İddianamede, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen İ.B'nin eşi B.B'nin ifadeleri de yer aldı.

Eşi İ.B'nin, Nisan 2015'te babası N.A. hakkında Ankara Adliyesinde yürütülen soruşturmadan korktuğunu söyleyerek evden ayrıldığını ve uzun süre kendisiyle görüşmediğini öne süren B.B, ifadesinde şunları dile getirdi:

"Yaz mevsimi geldiği için Korkuteli'nde babama ait apartmanın üçüncü katına kızlarımı da alarak geldim. 20 Temmuz 2016 tarihinde öğleden sonra eşim söz konusu binaya geldi. Eşimi uzun zamandan beri ilk defa orada gördüm. Bunun akabinde aynı gün akşam saatlerinde polis ekipleri, Aşağıpazar Mahallesi'nde bulunan babama ait evin önüne geldiler, arama yapacaklarını söylediler. Ben de onlara eşlik ederek evin birinci ve ikinci katını aramalarına yardımcı oldum. İkinci kat babama aitti, ikinci katta Fethullah Gülen'e ait dergi ve kitaplara el koydular. Benim ikamet ettiğim üçüncü katı da aradılar.

Orada herhangi bir şey bulamadılar. Daha sonra çatı katına çıkmak istediler. Ben çatı katının anahtarının olmadığını görevlilere söyledim. Polis ekipleri çatı katına çıkınca eşim İ.B. çatı katında saklandığı yerden çıkarak polis ekiplerine teslim oldu."

AA

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