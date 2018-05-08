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FETÖ'den yargılanan eski kaymakama 7 yıl hapis

Eski Kurşunlu Kaymakamı Eryiğit'e, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'den yargılanan eski kaymakama 7 yıl hapis

Eski Kurşunlu Kaymakamı Eryiğit'e, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

08 Mayıs 2018 Salı 16:00
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FETÖ'den yargılanan eski kaymakama 7 yıl hapis

Eski Kurşunlu Kaymakamı Hasan Hüseyin Eryiğit, hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eryiğit, yakınları ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Eryiğit, atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Eryiğit'in avukatı da müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan Eryiğit, "Suçsuzum, örgütle bağlantım yoktur, beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetle yaptığı müzakerenin ardından, Eryiğit'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Sanık Eryiğit, 23 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığınca OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ aidiyeti, iltisaki ve irtibatı olabileceği değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski Kurşunlu KaymakamıHasan Hüseyin EryiğitFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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