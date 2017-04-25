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FETÖ'den 'Türkçe Olimpiyatları'na para vermeyen hastaneye ceza

Denizli'de FETÖ/PDY'nin finans ayağına yönelik hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, "Türkçe Olimpiyatları" organizasyonuna para vermeyi kabul etmeyen özel hastaneye SGK aracılığıyla para ceza kestiği tespiti yer aldı.

FETÖ'den 'Türkçe Olimpiyatları'na para vermeyen hastaneye ceza

Denizli'de FETÖ/PDY'nin finans ayağına yönelik hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, "Türkçe Olimpiyatları" organizasyonuna para vermeyi kabul etmeyen özel hastaneye SGK aracılığıyla para ceza kestiği tespiti yer aldı.

25 Nisan 2017 Salı 12:46
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FETÖ'den 'Türkçe Olimpiyatları'na para vermeyen hastaneye ceza

Denizli'de FETÖ/PDY'nin finans ayağına yönelik hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, "Türkçe Olimpiyatları" organizasyonuna para vermeyi kabul etmeyen özel hastaneye SGK aracılığıyla para ceza kestiği tespiti yer aldı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, "Türkçe Olimpiyatları" organizasyonuna para vermeyi kabul etmeyen özel hastaneye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla para ceza kestiği tespiti yer aldı. 

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında 80'i tutuklu 145 sanık hakkında hazırlanan ve 400 sayfadan oluşan iddianame, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kamu görevinden uzaklaştırılan sanıklar hakkında geçmişte yapılan şikayetler ve tanık ifadelerine yer verildi.

Kamu ihalelerine giren şirketlerin FETÖ'nün denetimindeki vakıf dernek ve benzeri tüzel kişiliklere bağış yapmak zorunda bırakıldığı belirtilen iddianamede, bunları kabul etmeyen kişilere kamu ihalelerinin verilmediği vurgulandı.

Eski SGK yöneticisi tutuklu sanık Erdal Erikoğlu'nun, örgütün organize ettiği "Türkçe Olimpiyatları"na maddi destek sağlamaya çalıştığı aktarılan iddianamede, şüphelinin kişi ve kurumlara karşı kamu gücünü kullandığı ifade edildi.

İddianamede, tanık olarak ifade veren S.Ö. ve M.Ç'nin, sanık Erikoğlu'nun 2012 Türkçe Olimpiyatları için kendilerinden 10 bin lira istediğini, kabul etmeyince de ortağı oldukları hastaneye devamlı ceza kesildiğini beyan ettikleri kaydedildi.

- "Tanımıyorum, hiçbir irtibatım yok"

Örgüt üyeliğini kabul etmeyen sanıkların, FETÖ mensubu kişilerle irtibatlarını gizlediklerine işaret edilen iddianamede, sanıklardan Ruhi Keskin'in "Tanımıyorum, hiçbir irtibatım yok" dediği Kazım Karaaslan'a 52 ve İsmail Yılmazoğlu ile 202 kez görüştüğünün belirlendiği bildirildi.

İddianamede bilgisine başvurulan S.S'nin, kapatılan Denizli İşadamları Derneği üyesi tutuklu sanık Hikmet San'ın, 15 Temmuz darbe girişimi günü saat 23.00 sıralarında "Bugün bebek doğuyor, ülkemize hayırlı olsun" dediği yönündeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansman sağlamak suçlarıyla ilgili 80'i tutuklu 145 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DenizliFETÖTürkçe Olimpiyatları
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