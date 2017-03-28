FETÖ'den iş adamlarına 'kasetli şantaj' iddianamede

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 59 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, özel hayatlarıyla ilgili ses ve görüntü kayıtları örgütün elinde bulunan iş adamlarının tehdit edilerek örgüte para aktarıldığına ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Vali Şehabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu, 13'ü tutuksuz, 12'si firari 59 sanık hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede örgütün gelir kaynaklarıyla ilgili bilgiler dikkati çekti.

Örgütün gelir kaynakları 7 başlık altında sıralandı

İddianamede, örgütün gelir kaynakları 7 başlık altında şöyle sıralandı:

"Kamu kaynaklarından elde edilen gelirler (Borsa spekülasyonları, devlet ihaleleri, teşvik ve hibeler), İş adamlarından sağlanan gelirler (Şantaj, tehdit), Gönüllülük esaslı sağlanan gelirler (Himmet, kurban), Örgüte ait şirket, holding, banka, vakıf ve dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler, Eğitim faaliyetleri gelirleri (Dershaneler, özel okullar, öğrenci yurtları, yardımcı sınav kitapları), Örgüte ait basın ve yayın organlarına verilen reklam ve aboneliklerden elde edilen gelirler, Sivil toplum kuruluşlarından sağlanan gelirler."

İddianamede ifadesi bulunan gizli tanık, 11 iş adamının uygunsuz kasetleri ile yıllık ekonomik karlılık durumlarını içerir bilgilerin ve Bursa'da örgüte mensup olup da görev yapan tüm memur ve bürokratların isimlerini içeren listelerin kapatılan Bank Asya'nın Yıldırım Şubesinde özel bir kasada saklandığını iddia etti.

Gizli tanık ifadesinde, "İbrahim Serkan Sungur tarafından saat 09.00 sularında, yüzü bere ve atkı ile kapalı, kaban giyilmiş vaziyette banka şubesine girilip içindekilerin gizli kasadan alınarak dışarıya kaçırıldığını biliyorum." dedi.