FETÖ'den 'Fetullah Gülen'e küfret, kendini sakla' talimatı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ve örgütün deşifresini sağlayan bir itirafçı, örgütte "Abi" olarak nitelendirilen kişinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yanına gelerek FETÖ bağlantısının deşifre olmaması için Fetullah Gülen'e küfredilmesi yönünde talimat verdiğini savundu.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 25'i tutuklu 48 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, itirafçı olarak ifadelerine yer verilen astsubay E.S, FETÖ ile ortaokul yıllarında tanıştığını, "Ömer" kod adını kullandığını belirterek, liseyi bitirmesinin ardından 2006'da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını ancak bunda örgütün bir katkısının olmadığını savundu.

İzmir'den önce görev yaptığı Balıkesir ve Hakkari'de örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, kendisinden sorumlu olan "mesul abilerle" görüştüğünü kabul eden E.S, örgütün karşı çıkmasına rağmen 2013'te görev yaptığı İzmir'de halen evli olduğu eşiyle hayatını birleştirdiğini ifade etti.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u bir süre kullandığını, bu programın deşifre olmasının ardından "Kakao" adlı programın telefonuna yüklendiğini itiraf eden E.S, kendisinden "Çağrı" kod adlı tutuklu sanık Uğur Topçular'ın sorumlu olduğunu anlattı.

İl Jandarma Komutanlığında kritik bir görevde olması nedeniyle Topçular'ın kendisinden "Müdürün kim, ne operasyonları yapıyorsunuz, operasyonları ne üzerine yapıyorsunuz, yapacağınız operasyonlar ne?" şeklinde sorular sorarak devlete ait bilgiler istediğini ancak bu bilgileri ona vermediğini ileri süren E.S, 15 Temmuz darbe girişiminden iki ay öncesine kadar da örgütle irtibatlı olduğunu ancak daha sonra irtibatını kopardığını belirtti.

E.S, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Çağrı kod, 15 Temmuz darbe girişiminden 2-3 ay kadar sonra tek başına Buca ilçesindeki evime geldi. Onu eve aldım. Bana, 'Sen bize olan bağlılığını yitirme. İl Jandarma Komutanlığında Fetullah Gülen konusu açılırsa, Fetullah Gülen'e küfret, kendini sakla.' dedi. Kendisinin yanında Gülen'e küfrettim ve 'Çağrı' kodu yaka paça evden attım. 'Çağrı' kod, bir ay sonra evimin üst tarafındaki caminin oraya çağırdı ancak gitmedim. En son görüşmemizde, 'Çağrı' kod, 'Açığa alınırsan veya atılırsan bizimle ilgili bilgi verme' dedi ve beni tehdit etti."

Son görüşmesinin bu olduğunu, bir daha örgütten kimseyle görüşmediğini iddia eden E.S, gözaltına alınmasının ardından FETÖ ile ilgili verdiği bilgiler teyit edilince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı operasyonlarda 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.