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FETÖ'den eski emniyet müdürü ve akademisyene hapis

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 8 sanık, 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

FETÖ'den eski emniyet müdürü ve akademisyene hapis

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 8 sanık, 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

09 Mart 2018 Cuma 14:48
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FETÖ'den eski emniyet müdürü ve akademisyene hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Ramazan Topal, Gafur Yakar, Emrah Oğuz ile tutuksuz sanıklar Mustafa Bayrakkızı, Mustafa Gültekin, Ali Taş, Reyhan ve eşi İsa Yıldırım ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Hüseyin Senekçi ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklardan akademisyen Topal, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı, lise mezunlarına sohbet verdiği ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddialarını kabul etmeyerek, bir yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye ve beraatini istedi.

Sanıklardan Reyhan Yıldırım da eşi eski polis memuru İsa Yıldırım adına kayıtlı telefonu kendisinin kullandığını söyledi.

Telefonuna çocuklarının doktoru Y.İ. tarafından "Çocuklarınızın sağlığıyla ilgili bana buradan ulaşabilirsiniz." diyerek ByLock programı yüklendiğini sonradan öğrendiğini öne süren Yıldırım, bu programı kullanmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

Sanıklardan Gültekin ise ABD'de bulunan örgütle irtibatlı bir okula Bank Asya üzerinden 40 bin dolar gönderdiği, örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı iddialarını reddederek beraatini istedi.

Eski emniyet müdürü Yakar ve diğer sanıklar da üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Topal'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl, Oğuz'a 8 yıl 9 ay, Yakar ve Taş'a 7 yıl 6'şar ay, Reyhan Yıldırım ve Bayrakkızı'na 6 yıl 3'er ay, Senekçi'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklardan Gültekin'i ise örgüte finansman sağlama suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan eski polis memuru İsa Yıldırım'ın delil yetersizliğinden beraatine hükmeden heyet, sanık Yakar'ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesini, sanıklar Topal ve Oğuz'un ise tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFETÖ
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