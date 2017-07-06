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FETÖ'den çözülmeye karşı 'işkence' yalanı

İzmir'deki FETÖ davasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan itirafçı iş adamı, FETÖ'nün çözülmeleri engellemek için mensuplarına, "Emniyete giderseniz işkence ederler" şeklinde haberler gönderildiğini anlattı.

FETÖ'den çözülmeye karşı 'işkence' yalanı

İzmir'deki FETÖ davasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan itirafçı iş adamı, FETÖ'nün çözülmeleri engellemek için mensuplarına, "Emniyete giderseniz işkence ederler" şeklinde haberler gönderildiğini anlattı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:07
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FETÖ'den çözülmeye karşı 'işkence' yalanı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz günlerde örgütün finans kaynağına yönelik soruşturmada gözaltına alınan bir iş adamının FETÖ'ye ilişkin itirafları polis ifadelerine yansıdı.

FETÖ'nün, maddi durumunun çok iyi olmasından dolayı kendisine yakın ilgi gösterdiğini belirten itirafçı iş adamı, örgüt yöneticileri tarafından sürekli güçlü gösterilmesinin ise gururunu okşadığını ifade etti.

ByLock kullanmasına rağmen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirttiği için serbest bırakılan itirafçı, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin, örgütteki çözülmeleri önlemek amacıyla çeşitli yalanlara başvurduğunu vurguladı.

"İşkence safsatası"

Örgütün sözde yöneticilerinin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgütten kopacak mensuplarını çeşitli yalanlarla kandırdığına değinen itirafçı, "Pişmanlık duyan FETÖ mensuplarının güvenlik güçlerine başvurmasının önüne geçmek için 'işkence' safsatasına başvurdular. 'Emniyete gidip de kendi kendinizi ele vermeyin. Emniyete giderseniz sizi döverler, darbederler, işkence ederler.' şeklinde haberler gönderildi. Yine ByLock ile ilgili de 'İstihbarat, emniyet güçleri ya da cumhuriyet savcıları sadece ID numaralarını tespit etti mesaj içeriklerini çözemiyorlar. Onun için emniyete gidip teslim olmayın, korkmayın bir şey yapamazlar.' gibi talimatlar iletildi." şeklinde konuştu.

İtirafçı iş adamı, FETÖ'nün sözde Ege sorumlusu firari sanık Bekir Baz'la sık sık görüştüğünü ifade etti.

"Beni başına buyruk ilan ettiler"

İtirafçı, şunları anlattı:

"Baz'ın talimatı üzerine yanına gittiğim örgüt sorumlusuna, 'Sosyal aktivite gibi projelerim var' dedim. 'Bırak bu işleri, bunlara ihtiyacımız yok. Senin bize vereceğin himmet, burs ve kurban paralarına ihtiyacımız var.' deyince de kendisine çok kızdım. Bu projeyi yapmak istediğimi tekrar beyan etmem üzerine örgüt içerisinde beni, 'aykırı, başına buyruk insan' ilan ettiler." 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖItirafçı Iş Adamı
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