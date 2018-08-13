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FETÖ'den 'ByLock'u itiraf etmeyin' baskısı

İzmir'de, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan ve 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilen sanık, ByLock kullandığını kabul eden örgüt mensuplarına cezaevinde baskı yapıldığını söyledi.

FETÖ'den 'ByLock'u itiraf etmeyin' baskısı

İzmir'de, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan ve 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilen sanık, ByLock kullandığını kabul eden örgüt mensuplarına cezaevinde baskı yapıldığını söyledi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:29
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FETÖ'den 'ByLock'u itiraf etmeyin' baskısı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık M.Ö. ve avukatı hazır bulundu.

İddia makamı, M.Ö'nün "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

2014 ila 2016 yıllarında bilmeden ve istemeyerek örgüt faaliyetlerinin içerisinde bulunduğunu öne süren tutuklu sanık M.Ö, başarılı bir öğrenci olduğu için örgüt tarafından gelen cazip teklifleri geri çevirdiğini ancak "okuyup, öğretmen olmak, ailesinin geçimini sağlamak" hayaliyle FETÖ'ye katıldığını kaydetti.

FETÖ'ye katıldığı için pişman olduğunu söyleyen M.Ö, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını da kabul etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yargılanmak istediğini beyan eden M.Ö, FETÖ tarafından cezaevinde itirafçı olmak isteyenlere psikolojik baskı kurulduğunu ifade etti.

Tutuklu sanık M.Ö, şunları anlattı:

"Kapatılan bir yurdun müdürü olan S.Ç. adlı örgüt mensubu, koğuştakilere, 'etkin pişmanlıkta bulunanları kötü şeyler bekliyor. FETÖ yeniden güçlenecek ve itirafçılar yapının dışına itilecek' şeklinde tehditlerde bulundu. S.Ç, bizim koğuşa yaklaşık 15 gün önce geldi. Kendisinin Rize'de yargılandığını biliyorum. S.Ç. adlı örgüt üyesi bana, 'eğer itirafçı olunursa bu ByLock er ya da geç çökecek. ByLock kullandığını itiraf edenler cezaevinde kalmaya devam edecek. ByLock kullandığını kabul etmeyenler cezaevinden çıkacak. FETÖ geri gelecek, itirafçı olanlar kabul edilmeyecek.' diye söyledi."

Mahkeme, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı M.Ö'nün tahliyesine karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖBylock
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