'FETÖ'den bin 235 davada hesap sorulacak

Türkiye genelinde son 6 ayda Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında 78'i darbe girişimine ilişkin olmak üzere bin 235 dava açıldı.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldınan bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde Cumhuriyet başsavcılıklarınca darbe girişimine ve FETÖ'ye yönelik 10 bin 165 soruşturma açıldı. Soruşturmalar kapsamında 43 bin 998 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmaların tamamlanmasının ardından son 6 ayda "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, terör örgütü üyesi olmak, örgüt adına suç işlemek, suç ve suçluyu övmek" gibi suçlardan 3 bin 481'i tutuklu 6 bin 402 sanık hakkında 56 Ağır Ceza Merkezinde bin 235 kamu davası açıldı.

78 davada bin 986 sanık var

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından aralarında Ankara, İzmir, İstanbul, Kayseri, Konya, Adana, Muğla, Malatya, Zonguldak ve Trabzon'un da bulunduğu 21 ilde 78 dava açıldı.

İddianamelerde bazı şüphelilerin "Fetullahçı Terör Örgütü kurucusu, yöneticisi ve üyesi olma, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek, nitelikli kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, askeri komutanlıkların gasbı, kasten yaralama" gibi suçlardan da cezalandırılmaları talep edildi.

Darbe girişimine ilişkin açılan davalarda bin 232'si tutuklu bin 986 sanık bulunuyor.