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FETÖ'den aranan gelin ve damat düğünde yakalandı

Uşak'ta, hakkında FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan damat ile örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullandığı ileri sürülen gelin gözaltına alındı.

FETÖ'den aranan gelin ve damat düğünde yakalandı

Uşak'ta, hakkında FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan damat ile örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullandığı ileri sürülen gelin gözaltına alındı.

09 Temmuz 2017 Pazar 18:07
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FETÖ'den aranan gelin ve damat düğünde yakalandı

UŞAK - Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan damat ile örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullandığı iddia edilen gelin gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında mayıs ayında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Banaz ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan A.K, 6 Haziran'da İzmir Karabağlar'da E.Ç.K. ile nikah kıydı.

Çift, bugün Banaz ilçesinde düğün organizasyonu yaptı.

Gelin'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Yakınlarının eşliğinde konvoy ile düğün salonuna giden çiftin bulunduğu araç ilçe girişinde rutin uygulama noktasında jandarma ekiplerince durduruldu.

A.K'nin sorgusunda arandığını belirleyen jandarma, damadı gözaltına aldı.

Kontrollerde gelin E.Ç.K de örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

A.K. ile E.Ç.K'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖÖnce Vatan Gazetesi
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