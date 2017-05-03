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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü vurularak yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü Aygün, noterde polise saldırdı. Kaçmak isteyen eski polis, ayağından vurularak gözaltına alındı.

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü vurularak yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü Aygün, noterde polise saldırdı. Kaçmak isteyen eski polis, ayağından vurularak gözaltına alındı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:24
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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü vurularak yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü Arif Aygün, Ankara'da kendisini gözaltına almak isteyen polis tarafından ayağından vurularak yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameyle görevden ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan eski 2. sınıf emniyet müdürü Arif Aygün, sabah saatlerinde Turan Güneş Bulvarı'nda bulunan bir notere geldi.

Noterde satış işlemi yapmak isteyen Aygün'ün arandığını fark eden noter çalışanı durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polise saldırıp kaçmaya çalıştı

Aygün, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine fiziksel saldırıda bulunarak kaçmaya çalıştı. Polisin ayağından vurarak durdurduğu Aygün gözaltına alındı.

Arif Aygün, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖFETÖden Aranan Eski Emniyet Müdürü
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