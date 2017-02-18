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FETÖ'den aranan 1 hakim ve 2 savcı için ek gözaltı süresi

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan eski hakim Gündoğdu ile savcılar Çimen ve Sarıkaya için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2 gün ek gözaltı süresi verdi

FETÖ'den aranan 1 hakim ve 2 savcı için ek gözaltı süresi

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan eski hakim Gündoğdu ile savcılar Çimen ve Sarıkaya için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2 gün ek gözaltı süresi verdi

18 Şubat 2017 Cumartesi 13:59
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FETÖ'den aranan 1 hakim ve 2 savcı için ek gözaltı süresi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2 gün ek gözaltı süresi verdi.

''Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcı Sadrettin Sarıkaya, Kayaşehir'de birlikte saklandıkları evde yakalanmış. eski savcı Adnan Çimen de Bakırköy'de bir sokakta yürüdüğü sırada gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, Vatan Caddesindeki Emniyet yerleşkesine götürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, şüpheliler için 2 gün ek gözaltı süresi verdi.

Yakalanan Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya, pazartesi günü Bakırköy Adliyesine getirilecek.

Soruşturma kapsamında, E.Y.İ, Gündoğdu ve Sarıkaya'ya ev temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Gündoğdu ve Sarıkaya'nın saklandıkları evde yapılan aramada, 2 boş pasaport, farklı kişilere ait nüfus cüzdanları, Fetullah Gülen'e ait kitaplar, örgütsel doküman ele geçirildi.

Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen'in, SEGBİS sistemiyle Yargıtay 16. Ceza Dairesine ifade vereceği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖSEGBİSSelam Tevhid
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