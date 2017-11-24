Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
105026
ALTIN
163.333
DOLAR
3.9321
STERLİN
5.2319
EURO
4.6577
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
Bu hafta 5 film vizyonda
Bu hafta 5 film vizyonda
Flaş Haber
Tayvan'da deprem
Kapat

FETÖ'den 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye ait kapatılan okullarda görev yapan 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'den 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye ait kapatılan okullarda görev yapan 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

24 Kasım 2017 Cuma 11:13
0 Okunma
FETÖ'den 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye ait kapatılan okullarda görev yapan 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kilo hesaplama yaşa ve boya göre nasıl yapılır?
Kilo hesaplama yaşa ve boya göre nasıl yapılır?
Başbakan Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı
Başbakan Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı
HDP'li Başaran hakkında soruşturma
HDP'li Başaran hakkında soruşturma
Kapıkule'de yolcular misafir de edilecek
Kapıkule'de yolcular misafir de edilecek
Yabancıya konut satışında tarihi zirve
Yabancıya konut satışında tarihi zirve
SOLOTÜRK 'altın üçgende' prova yaptı
SOLOTÜRK 'altın üçgende' prova yaptı
Ovit Tüneli şimdiden sürücülere umut oldu
Ovit Tüneli şimdiden sürücülere umut oldu
"TSK içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek"
"TSK içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ