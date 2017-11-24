FETÖ'den 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye ait kapatılan okullarda görev yapan 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye ait kapatılan okullarda görev yapan 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye ait kapatılan okullarda görev yapan 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye ait kapatılan okullarda görev yapan 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
AA