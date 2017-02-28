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FETÖ delilleri yok etmiş

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında, yapılanmanın üst düzey yöneticilerinden sözde "doktor" görevindeki "Eren" kod adlı itirafçı, 17-25 Aralık sürecinden sonra delillerin nasıl yok edildiğini anlattı.

FETÖ delilleri yok etmiş

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında, yapılanmanın üst düzey yöneticilerinden sözde "doktor" görevindeki "Eren" kod adlı itirafçı, 17-25 Aralık sürecinden sonra delillerin nasıl yok edildiğini anlattı.

28 Şubat 2017 Salı 11:19
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FETÖ delilleri yok etmiş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'de aktif rol oynadığı değerlendirilen kişilere yönelik 7 Şubat'ta, Konya merkezli 30 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden bazıları itirafçı oldu.

İtirafçılardan örgüte kazandırılmaya çalışılan askeri ve polis okulu öğrencilerinin sorumlularıyla ilgilenen "doktor" görevindeki yapılanmanın üst düzey yöneticilerinden "Eren" kod adlı şüpheli, eyalet ve il lise mesulü olarak görev yaptığını söyledi.

Ardından "doktor"luk görevinde bulunduğunu aktaran itirafçı, "Doktorun görevi kendisine bağlı asker ve polis abileriyle ilgilenmekti. Bu kişilerin ilgilendiği askeri okul öğrencileri, polis koleji ve polis akademisi öğrencileri hakkında bilgi alıyorduk. Bu bilgiler okul dersleri, Fetullah Gülen'in kitaplarının okunması gibi şeylerdi. Doktorlar, her dönem ilgilenilen öğrencilerle sohbet yapıp, yapıya daha iyi bağlanılması için motive görevi üstleniyordu." diye konuştu.

İtirafçı, tedbir konularına daha fazla ağırlık verilmeye başlandığını, sohbet veya toplantı yerlerine giderken telefonların götürülmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Örgütle ilgili yazışma ve belgelerin bulunduğu bilgisayarların hard diskleri sökülerek imha edildi. Özel şifrelenmiş flash bellekler kullanılmaya başlandı. Daha önce kullanılan not defterleri ve not kağıtları imha edildi. Yapılanmaya ait evlerdeki bütün kitap ve dokümanların yok edilmesi gibi konulara daha çok önem verilmeye başlandı. Ayrılmaya meyilli askeri öğrenci ve polis öğrencilerin yapıdan kopmaları engellenmeye çalışılırdı. Öğrenciler ve aileleri ile adli mercilere şikayette bulunmamaları için daha çok ilgilenilmeye başlandı. Arama tarama mesulü olarak görev yapanlar bu dönemde etkin şekilde görev yapmaya başladılar. Telefonla görüşmeler azami seviyeye indirildi. ByLock gibi programlarla iletişim kuruldu. Ben de programı yükledim. Örgütle ilgili konuşmalar, toplantı yerleri, gündemler, talimatlar, kısacası yapılacak olan bütün görüşmeler ByLock üzerinden yapılmaya başlandı. Darbe girişimi gecesi, 'Sokağa çıkmayın, evlerinizde öğrenci varsa hemen evlerine gönderin' mesajı geldi. Ben de bana bağlı evlerdeki görevli arkadaşlara mesajı ilettim."

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaFETÖ
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