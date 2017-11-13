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FETÖ davasında tartışmalar duruşmaya 4 kez ara verdirdi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla 7 sanığın yargılandığı davada, mahkeme başkanı ile Altan kardeşlerin avukatları arasında yaşanan tartışma nedeniyle duruşmaya 4 kez ara verildi.

FETÖ davasında tartışmalar duruşmaya 4 kez ara verdirdi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla 7 sanığın yargılandığı davada, mahkeme başkanı ile Altan kardeşlerin avukatları arasında yaşanan tartışma nedeniyle duruşmaya 4 kez ara verildi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:42
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FETÖ davasında tartışmalar duruşmaya 4 kez ara verdirdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, mahkeme başkanı ile sanık avukatları arasında yaşanan tartışma nedeniyle duruşmaya 4 kez ara verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül hazır bulundu. Diğer tutuklular Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı duruşmayı başlattıktan sonra mütalaasını açıklaması için sözü duruşma savcısına verdi.

Savcı söz almadan araya giren Altan kardeşlerin avukatı Ergin Cinmen, mütalaa açıklanmadan önce taleplerinin dinlenilmesini istedi.

Mahkeme başkanı da kendisine söz vermediğini belirterek, Cinmen'e konuşmasını sürdürmesi halinde CMK'nın yargılama düzeninin bozulmasıyla ilgili maddesi uyarınca dışarı çıkarılacağı uyarısında bulundu.

Cinmen'in konuşmasını sürdürmesi üzerine mahkeme başkanı, Cinmen'in dışarı çıkarılması talimatını vererek duruşmaya ara verdi.

Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından tekrar başlayan duruşmada, yine cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklamak üzereyken araya giren Altan kardeşlerin diğer avukatı Figen Çalıkuşu da taleplerinin olduğunu belirterek, söz istedi.

Sanık avukatlarından reddi hakim talebi

Deliller toplanmadan mütalaanın istenmeyeceğini anlatan Çalıkuşu, bunun usule aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme başkanı, söz vermeden konuşmaması yönünde uyardığı Çalıkuşu'nun konuşmasını sürdürmesi üzerine dışarı çıkarılmasına karar vererek, duruşmaya yeniden ara verdi.

Çalıkuşu da bunun üzerine reddi hakim talebinde bulundu. 

İkinci kez verilen yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından tekrar başlatılan duruşmada, mahkeme başkanı mütalaasını açıklaması için duruşma savcısına yeniden söz verdi.

Duruşma savcısı mütalaasını açıklamak isterken Altan kardeşlerin avukatlarından Ferat Çağıl da konuşmak için söz istedi.

Mahkeme başkanının söz vermemesi üzerine reddi hakim taleplerinin olduğunu, duruşmanın bu şekilde ilerlemeyeceğini söyleyen Çağıl, mahkeme başkanı tarafından konuşmasını sürdürmesi halinde dışarı çıkarılacağı yönünde uyarıldı.

Çağıl'ın sözlerini sürdürmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmaya üçüncü kez ara verdi.

Yaklaşık 15 dakikalık aradan sonra mahkeme başkanı, savcının mütalaasını açıklamasının ardından herkese söz vereceğini belirterek savcının sözünün kesilmemesini istedi.

Savcıya tekrar mütalaasını açıklaması için söz verildiğinde bir taleplerinin olduğunu söyleyerek araya giren Altan kardeşlerin avukatlarından Melike Polat da reddi hakim taleplerinin olduğunu ifade ederek, önce bu konuda bir karar verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mahkeme başkanı da uyarılarına rağmen konuşmaya devam eden Melike Polat'ı salondan çıkartarak, duruşmaya öğle arası verdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖNazlı IlıcakYakup ŞimşekFevzi Yazıcı
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