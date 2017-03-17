FETÖ davasında 69 öğrenci tahliye edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 72'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, 69 öğrenci tahliye edildi.
AA
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 72'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, 69 öğrenci tahliye edildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 72'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, 69 öğrenci tahliye edildi.
AA