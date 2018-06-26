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FETÖ davasında 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis

FETÖ'nün Şırnak'taki darbe girişimi davasında aralarında bir albayın da bulunduğu 19 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

FETÖ davasında 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis

FETÖ'nün Şırnak'taki darbe girişimi davasında aralarında bir albayın da bulunduğu 19 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

26 Haziran 2018 Salı 13:45
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FETÖ davasında 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis

FETÖ'nün Şırnak'taki darbe girişimi davasında aralarında bir albayın da bulunduğu 19 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖŞırnakSon Dakika
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