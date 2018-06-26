FETÖ davasında 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis

FETÖ'nün Şırnak'taki darbe girişimi davasında aralarında bir albayın da bulunduğu 19 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
AA
FETÖ'nün Şırnak'taki darbe girişimi davasında aralarında bir albayın da bulunduğu 19 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
FETÖ'nün Şırnak'taki darbe girişimi davasında aralarında bir albayın da bulunduğu 19 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
FETÖ'nün Şırnak'taki darbe girişimi davasında aralarında bir albayın da bulunduğu 19 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
AA