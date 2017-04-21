FETÖ davası sanığı eski tuğamiral, Gülen'den şikayetçi oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı eski Tuğamiral Murat Şirzai savunma yaptı.

15 Temmuz'da mesaisinin ardından evine gittiğini belirten Şirzai, sanıklardan eski Tuğamiral İrfan Arabacı'nın çağırması üzerine birliğe gittiğini anlattı.

Şirzai, yaşananların terör saldırısı olduğunu düşündüğünü savunarak, "Arabacı'nın odasına gittim. Bana Genelkurmay'dan tüm uçuşların iptal edildiği yönünde talimat geldiğini ve Genelkurmay'dan kimseye ulaşamadığını söyledi. Yaşanan karışıklıklardan bilgim olabileceği için beni çağırdığını söyledi." diye konuştu.

Görevi gereği birliğe çağrılmasını yadırgamadığını belirten Şirzai, bir kısım personeli birliğe çağırdığını ancak darbe girişiminden haberdar olmadığını öne sürdü.

Yaşanan karışıklık üzerine birliğin güvenliğinin sağlanması için faaliyetlerde bulunduğunu iddia eden Şirzai, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelkurmay'dan silah sesleri geliyordu. Nizamiye bölgesine indim ve personele Genelkurmay'dan kimseye ulaşamadığımı, neler olduğunu öğrenmelerini istedim. Saat 22.00 sularında da İrfan Arabacı'nın yanına gittim. Kurmay başkanıyla görüşüyordu. Görüşmenin ardından Macit Arslan Amiral'in durumdan haberdar olup olmadığını sordum. Bana durumu rapor ettiğini ancak kendisinin herhangi bir emir vermediğini söyledi. Televizyonlarda boğaz köprülerinin kapatıldığını gördüm.

Durumun ne olduğunu anlamaya çalışırken, Başbakan'ın açıklamaları ile kalkışma olduğunu öğrendim. O zamana kadar ne olduğunu bilmiyordum. Nizamiyeye tekrar giderek nöbetçi personele dikkatli olmalarını ve hiçbir olaya karışmamalarını söyledim. Yine televizyonda kuvvet komutanının Deniz Kuvvetleri'nin bu işin içerisinde olmadığı yönündeki açıklaması üzerine birliğin güvenliğini sağlamak amaçlı faaliyetlerde bulundum."

İddianamede yer alan kaçma planında kendisinin olmadığını savunan Şirzai, "İlerleyen saatlerde odama İrfan Arabacı Amiral ve bir amiral daha geldi. Arabacı bana, cuntacıların listesinde adının olduğunu söyleyerek darbeci olarak anılmak istemediğini ve birlikten gitmeye karar verdiğini söyledi. Ben ise kaçmaya yönelik bir eyleme girmedim çünkü darbenin başarılı olmasına yönelik bir hareket yapmadım." ifadelerini kullandı.

Şirzai, darbe girişimiyle ilgili delilleri tuvalette imha ettiği suçlamasını reddederek, darbecilerin görevlendirme listesine adının kendi bilgisi dışında konulduğunu öne sürdü.

FETÖ üyesi olduğu yönündeki suçlamaları da reddeden Şirzai, "Hayatımın hiçbir döneminde Fetullah Gülen ile tanışmam, görüşmem olmadı. Kendisinden şikayetçiyim." diyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"Odamdan dışarı çıkmadım"

Sanıklardan Salih Dağbaşı da 15 Temmuz öncesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığında İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

Hakkındaki iddiaların somut delillere dayanmadığını ileri süren Dağbaşı, darbe girişiminin yaşandığı akşam eski Tuğamiral Murat Şirzai tarafından göreve çağrıldığını belirterek suçlamaları reddetti.

Darbe girişiminin olduğu gece yaşadıklarını anlatan Dağbaşı, şunları dile getirdi:

"Birliğe geldikten sonra Murat Şirzai bana Genelkurmay'da çatışma olduğunu, gerekli olabilecek personeli çağırmamı istedi. Ben neler olduğunu öğrenmek için odama gittim. İnternetten gelişmeleri takip etmeye başladım. Darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra odamın kapısını kilitledim. Yaklaşık 13 saat boyunca tuvalet ihtiyacı için bile odamdan dışarı çıkmadım. Hiçbir personeli de göreve çağırmadım. Odamın kapısının 3 ya da 4 sefer çalındığını hatırlıyorum, kimseye kapıyı açmadım. Sabah saatlerinde güvendiğim 2 kişi ile görüşerek olayların bittiğini öğrendikten sonra odamdan çıktım."

FETÖ mağduru olduğunu ve 28 Şubat soruşturmalarında adının karalanmaya çalışıldığını belirten Dağbaşı, FETÖ mensubu olmadığını savunarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma, sanık savunmalarıyla devam edecek.