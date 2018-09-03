Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94548
ALTIN
255.128
DOLAR
6.6077
STERLİN
8.4646
EURO
7.6753
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj

FETÖ davası sanığı eski müfettişe hapis cezası

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan eski vergi müfettişine, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ davası sanığı eski müfettişe hapis cezası

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan eski vergi müfettişine, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:02
0 Okunma
FETÖ davası sanığı eski müfettişe hapis cezası

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski vergi müfettişi Kaan Ersoylu, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Ersoylu ile avukatı katıldı.

Savunmasında FETÖ'yle ilişkisinin bulunmadığını ileri süren sanık Ersoylu, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u sıklıkla kullandığı tespitinin dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaFETÖ DavasıFETÖ Davası Sanığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay'dan adli yıl mesajı
Oktay'dan adli yıl mesajı
Başkan Tuna'dan 'yerli ve milli ürün' talimatı
Başkan Tuna'dan 'yerli ve milli ürün' talimatı
Gri kategorideki terörist teslim oldu
Gri kategorideki terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan ayrıldı
'Boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız'
'Boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız'
"Kararları verecek tek ve mutlak güç mahkemelerdir"
"Kararları verecek tek ve mutlak güç mahkemelerdir"
'Yargıda Hedef Süre' uygulaması başladı
'Yargıda Hedef Süre' uygulaması başladı
YPG/PKK'ya ağustosta da ağır darbe
YPG/PKK'ya ağustosta da ağır darbe
Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ