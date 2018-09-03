FETÖ davası sanığı eski müfettişe hapis cezası

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski vergi müfettişi Kaan Ersoylu, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Ersoylu ile avukatı katıldı.
Savunmasında FETÖ'yle ilişkisinin bulunmadığını ileri süren sanık Ersoylu, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u sıklıkla kullandığı tespitinin dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
AA