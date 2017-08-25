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FETÖ'cülere verilen soruların 90'ı sınavda çıkmış

Diyarbakır'da, FETÖ soruşturması kapsamında eski polis memuru hakkında açılan davada, komiserlik sınavında çıkan soruların polislere nasıl verildiği tanık ifadesiyle ortaya çıktı.

FETÖ'cülere verilen soruların 90'ı sınavda çıkmış

Diyarbakır'da, FETÖ soruşturması kapsamında eski polis memuru hakkında açılan davada, komiserlik sınavında çıkan soruların polislere nasıl verildiği tanık ifadesiyle ortaya çıktı.

25 Ağustos 2017 Cuma 11:45
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FETÖ'cülere verilen soruların 90'ı sınavda çıkmış

Diyarbakır'da, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuruna "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararda, komiserlik sınavında çıkan soruların polislere nasıl verildiği tanık ifadesinde yer aldı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu sanık Hulisi B. hakkında açıklanan 48 sayfalık gerekçeli kararda, terör örgütü FETÖ'nün yapılanması hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Kararda, tanık sıfatıyla H.G, komiserlik sınavında başarılı olması için kendisine soruların kim tarafından nasıl verildiğine ilişkin ifadesi yer aldı. Çankırı'da akrabası olan Fazlı T'nin kendisiyle ilgilendiğini ve Polis Meslek Yüksek Okulunu bitirdikten sonra komiserlik sınavına girmesini istediğini bildiren H.G, akrabasına kapasitesinin olmadığını söylediğini belirtti.

Çankırı'da örgüt evinde sınava bir ay kala komiserlik sınavına hazırlandığını anlatan H.G, ifadesinde şunları kaydetti:

"Evde yaklaşık 10 kişi vardı. Sınava girdik. Sınavda 68 puan aldım, başarısız oldum. Kadir P'ye trafik sorularının zor olduğunu söyleyince kendisi bana 'Soruları sana vermediler mi?' dedi. Ben de 'Böyle bir şeye denk gelmedim.' dedim. Bunun üzerine konuyu kapattı. Fazlı T'nin yanına giderek, komiserlikten vazgeçtiğimi söyleyip Ankara'ya tayin isteyeceğimi söyledim. Kendisi de 'Bize sormadan tayin yapma, ileride seni komiser yapacağız.' dedi."

"Sınav, haziranda olsaydı yaştan giremeyecektim"

Normalde komiserlik sınavlarının haziran ayında olduğunu dile getiren H.G, Haziran 2010'da komiserlik sınavı yapılması durumunda yaştan giremeyeceğine dikkati çekti.

Fazıl T'nin kendisine "Sınav erkene alınabilir." dediğini aktaran H.G, daha sonra yanına çağırarak komiserlik sınavının Mart 2010'da yapılacağını söylediğini bildirdi.

Çankırı'da sınava 20 gün kala önceki sene hazırlandığı evde kendisinin kampa alındığını ifade eden H.G, 4 kişi ile aynı evde sınavlara hazırlandığını belirtti.

Sınavdan önce verilen soruların 90'nı sınavda çıkmış

Sınava 5 gün kala Fazlı T'nin kendisiyle görüşmek istemesi üzerine yanına gittiğini, Çankırı'da polislerin sivil abisi ve dershanelerden sorumlu ismini hatırlamadığı kişiyle arabaya binip şehir dışına çıktıklarını anlatan H.G, şu ifadeleri kullandı:

"Bana zarf içerisinde bir şeyler verdiler. 'Bu zarfın içerisinde çıkma ihtimali olan sorular var. Bunları kimseye söylemeyeceğine dair eşinin üzerine yemin et. Sınava girmeden önce soruları geri getirip iade edeceksin, çoğaltmayacaksın, fotokopi çekmeden bize iade edeceksin.' dediler. Ben de soruları götürüp çalıştım, içinde sadece genel kültür soruları yoktu. Bunun dışında CMK, idare hukuku, inkılap tarihi ve TCK, PVSK soruları vardı. Bu şekilde yaklaşık 300 soru vardı. Sınavda ise 10'u genel kültür, 90'ı ise alan sorusu toplam 100 soru çıkıyordu. Sınava gitmeden önce soruları götürüp Fazlı T'ye teslim ettim. Oradan Ankara'ya gittim ve sınava girdim. Sınava girdiğimde Fazlı T'nin bana verdiği soruların içerisinde genel kültür hariç sınavdaki 90 alan sorusunun hepsi bana verilen 300 sorunun içerisinde vardı. Sınavdan 92 puan aldım, 163. olarak kazandım. Bize soruları verirken herkese tek tek soruları veriyorlar. Diğer arkadaşlara da yüzde 100 vermişlerdir ama birbirimizden haberimiz yoktu."

Toplantılarda, polis okulunda çalışanların maaşlarından 450 lira kesildiğini, kendisinin de 30 lira "himmet" verdiğine işaret eden H.G, paraların elden toplandığını, deşifre olmamak için banka hesabı kullanılmadığını savundu.

Tutuklu sanık Hulisi B. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ SoruşturmasıFETÖFETÖcülere Verilen SorularKomiserlik Sınavı
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