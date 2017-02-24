FETÖ'cüler yarbayın sicil notunu düşürmüşler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoban girişinde durdurulan 81 sanığın yargılanmasına, beşinci gününde devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda görülen duruşmaya, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık katıldı.

Duruşmanın beşinci gününde toplam 9 sanığın savunması tamamlandı.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topçu Taburu Komutanı Yarbay Mehmet Daloğlu, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, hiçbir girişimin içerisinde bulunmadığını savundu.

Darbe girişimin yaşandığı gece kimseye kanunsuz bir emir vermediğini ileri süren Daloğlu, darbe girişimiyle alakasının bulunmadığını aktardı.

Daloğlu, darbe girişimin yaşandığı gece Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın kanuna aykırı emirlerine uymadığını öne sürerek, ''FETÖ'den alınan amirlerimle darbe girişiminden yaklaşık 1 yıl önce tartışıyordum. Çünkü bana verdikleri emirleri yerine getirmiyordum. FETÖ'cüler sicil notumu hep düşürdü. Ben verilen emirleri yerine getirmiyor ve onlara hep karşı çıkıyordum.'' diye konuştu.

Tugayda KOKTOD ile ilgili hiçbir toplantıya katılmadığını ifade eden Daloğlu, darbe girişimi gecesi KOKTOD ekiplerinin darbeye karşıt olarak hazırladığını ancak birlikten çıkartmadığını kaydetti.