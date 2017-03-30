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FETÖ'cüler üniversitede 'maklube' etkinliği düzenlemiş

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İKÇÜ'den ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 21 tutuklu sanığın yargılandığı davada bazı tanıklar ifade verdi.

FETÖ'cüler üniversitede 'maklube' etkinliği düzenlemiş

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İKÇÜ'den ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 21 tutuklu sanığın yargılandığı davada bazı tanıklar ifade verdi.

30 Mart 2017 Perşembe 13:42
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FETÖ'cüler üniversitede 'maklube' etkinliği düzenlemiş

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden (İKÇÜ) ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 21 tutuklu sanığın yargılandığı davada bazı tanıklar ifade verdi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden önceki oturumuna 21 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada tanık R.S, üniversitede şoför olarak çalıştığını, üzerine kayıtlı, "ByLock" yüklü telefonun hattının, tutuklu sanık eski İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Şube Müdürü Halil Özçelik tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Tanık M.Ö, üniversiteye yeni atandığı dönemde FETÖ/PDY'nin sohbetlerine çağrıldığını, sohbetlerde elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunması nedeniyle itirazda bulunduğunu savunarak, örgüt mensuplarıyla tartışmasının ardından bir daha sohbetlere gitmediğini iddia etti.

Üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanlığında zaman zaman maklube yendiğine şahit olduğuna dikkati çeken M.Ö, "Üniversiteye yeni atanmıştım, nerede görev yapacağım belli değildi. Bir gün Yapı İşleri Daire Başkanlığına gittiğimde İsmet Ayvalık (tutuklu sanık) beni yemeğe davet etti. Üniversitede etli pilavı bir tepside servis ederek 'maklube' denilen yemeği yedik." ifadelerini kullandı.

"Kılıç" kod adlı gizli tanık, sesi değiştirilerek ve görüntüsü buzlanarak SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

17-25 Aralık sürecinin ardından birkaç kez sohbetlere katıldığını, hükümet aleyhine sohbetler yapılmasından rahatsız olduğunu iddia eden gizli tanık, tutuklu sanık Ömer Telli'nin "sohbet imamı" olarak vaaz verdiğini öne sürdü. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirde FETÖFETÖcülerMaklube EtkinliğiİKÇÜ
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