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FETÖ'cüler KYK yurtlarından örgüt evine öğrenci yönlendirmiş

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanması iddianamesinde, örgüt ile bağlantılı bazı öğrencilerin, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda örgüt evlerine öğrenci kazandırmaya çalıştıkları bilgisine yer verildi.

FETÖ'cüler KYK yurtlarından örgüt evine öğrenci yönlendirmiş

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanması iddianamesinde, örgüt ile bağlantılı bazı öğrencilerin, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda örgüt evlerine öğrenci kazandırmaya çalıştıkları bilgisine yer verildi.

11 Nisan 2017 Salı 12:00
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FETÖ'cüler KYK yurtlarından örgüt evine öğrenci yönlendirmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 33 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, Sefa Dağhan'ın Çorum Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla verdiği ifade yer aldı. 

Dağhan, ortaokulda ve üniversitede eğitim gördüğü sürede zaman zaman örgütle yollarının kesinleştiğini ancak örgütle bir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

FETÖ ile bağlantısı olan kişiler hakkında bilgiler veren Dağhan, ortaokulda eğitim gördüğü sırada örgüte ait bir dershaneye gittiğini söyledi.

Dershanedeki öğretmenin, evinde ağırladığı öğrencilere örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in görüntülerini izlettirdiğini anlatan Dağhan, daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığını, burada da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı bir yurtta kaldığını ifade etti.

Dağhan, şüphelilerden ismini "Abdurrahman" olarak bildiği hakim üsteğmen Abdurrahim Özkan'ın da KYK'ya bağlı yurtta kaldığını aktardı.

Özkan'ın örgüte eleman temin etmek amacıyla bu yurtta kaldığını dile getiren Dağhan, Özkan'ın davetiyle belirli bir süre örgüt evinde kaldığını bildirdi.

Tanık Dağhan, "Yavuz Selim" kod adlı Yunus Emre Keskin'in de yurtlardan örgüt evlerine öğrenci yönlendirdiğini dile getirdi.

Örgüt evinde şüphelilerden askeri savcı İsmail Pektaş'ın da bulunduğunu aktaran Dağhan, bu evlerde öğrencilere çeşitli baskılar yapıldığını anlattı.

Daha sonra örgüt evinden ayrıldığını ifade eden Dağhan, şüphelilerden askeri hakim Akif Us'un da örgütün "abi" diye nitelendirdiği kişiler arasında yer aldığını bildirdi.

Dağhan, örgüt evinden ayrıldıktan sonra örgütle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Örgüt evlerinde kaldıklarının kimseyle paylaşılmaması gerektiği yönünde kendisine söylemlerde bulunulduğunu anlatan Dağhan, örgüt evlerinde de hiyerarşik bir yapının söz konusu olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
FETÖKYK Yurtlarıörgüt Evi
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