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FETÖ'cüler kurbanı bayramdan önce kesmiş

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 527 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'cüler kurbanı bayramdan önce kesmiş

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 527 sanığın yargılanmasına devam edildi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 13:37
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FETÖ'cüler kurbanı bayramdan önce kesmiş

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 175'i tutuklu 527 sanığın yargılanması devam ediyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşması, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan, ilgili iddianamede örgüte eleman kazandırmakla suçlanan Bekir D, 2010 yılına kadar örgütle bağlantısının olduğunu söyledi.

Bekir D, 2010 yılında üniversiteyi kazanıp Artvin'e gidene kadar örgüte ait dershanelerde işçi olarak çalıştığını belirterek, "Burada gördüklerim örgütten tiksinmeme, hatta daha da fazlasına neden oldu. Bu yüzden ülkeyi ele geçirmeye çalışan bu yapı hakkında bildiğim her şeyi anlattım." dedi.

"Belli bir miktarının satıldığını hatırlıyorum"

Dershanede çalıştığı sırada velilerden "kurban parası" toplandığını anlatan Bekir D, şöyle devam etti:

"Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Örgütteki birçok uygulama bana ters geliyordu. Velilerin verdiği kurban paralarının çok az bir kısmıyla Kurban Bayramı öncesi kurban kesip, etleri velilere bayramda kesilmiş gibi dağıtılıyordu. Bağış sahiplerine etlerin kurban kesilmişcesine dağıtıldığına şahit oldum. Bir gün öncesinden etlerin hazır olmasının kurban mantığına aykırı olduğunu gördüm. Hatta bu kurban etlerinden belli bir miktarının da satıldığını hatırlıyorum. Özellikle bu olaydan dolayı bu yapıdan tiksindim. Bu konuda da yüzleşmeye hazırım."

Bekir D, FETÖ yapılanması içinde önemli görevlerde olanların, masum niyetler taşımayanların bugün kendini yapı içinde önemsizmiş gibi göstermeye çalıştığına dikkati çekerek, "O günün kartalları bugün niye kendini serçe gibi göstermeye çalışıyor anlamıyorum. İsimleri söylendiğinde yer yerinden oynayan kişiler, şimdi kendilerini sade bir vatandaş, sade bir öğretmen gibi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Örgütle hiçbir zaman gönül bağı kurmadığını, bağlantısını da 2010’da kopardığını savunan Bekir D, "17-25 Aralık'tan önce örgüt karşıtı ve hükümet yanlısı sosyal medya paylaşımlarım da bunu kanıtlamaktadır." diye konuştu.

Tutuksuz sanıklardan Fatih T. ise 2014 yılına kadar örgütle bağlantısının olduğunu kabul etti.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini dile getiren Fatih T, örgütte önemli görevler üstlenmediğini, sigara içmesi ve kız arkadaşının olmasının örgüt içerisinde sorunlara yol açtığını öne sürdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaFETÖ
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