FETÖ'cü yarbaydan askerlere 'Sıkmayanın kafasına sıkarım' tehdidi

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin 268 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırının planlanması ve icrasındaki önemli rol üstlenen, Akköprü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü bölgelerini kontrol altına alıp ele geçirmekle görevlendirilen eski yarbay Ejder Yıldırım ile diğer şüphelilerin ifadeleri arasındaki çelişkiler dikkati çekti.

İddianameye göre, ifadesinde Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun kendisini arayarak, Genelkurmaya bir ay kadar önce tayini çıkmasına rağmen yeniden 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına eski birliğine tabur komutanı olarak görevlendirildiğini ve taburunu hazırlamasını istediğini belirten Yıldırım, saat 23.00 civarında darbe olduğunu anladığını iddia etti. Yıldırım, Kalyoncu tarafından kendisine Emniyet Müdürlüğünü kontrol altına alması emri verildiğini, aksi halde Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanacağının söylendiğini aktardı.

Hiçbir zaman polise veya sivile ateş etmeleri yönünde askerlere talimat vermediğini, kendisinin de piyade tüfeği ile sadece havaya ateş ettiğini ileri süren Yıldırım, hiçbir askerine "Neden gelmiyorsun, neden ateş etmiyorsun?" demediğini ileri sürdü.

İstemeyerek de olsa verilen emre uyduğunu ileri süren Yıldırım, cezaevinde alınan ifadesinde ise ateş emrini tabur komutanı olarak kendisinin verdiğini, emri verirken de canlıya zarar verilmeyecek şekilde, öz savunma emri verdiğini savundu. Yıldırım, aleyhinde beyanda bulunan diğer şahısların bu beyanlarını kabul etmediğini de kaydetti.

Uçaksavarlarla ateş açıldı

Şüphelilerden uzman çavuş Mehmet Nahırcıoğlu ifadesinde Yıldırım'ın emriyle taburda alarm verildiğini ve mühimmat dağıtıldığını belirtti. Nahırcıoğlu, Yıldırım'ın emriyle emniyetin önündeki TOMA'lara uçaksavarlarla ateş edildiğini ifade etti.

Bir diğer şüpheli eski uzman çavuş Savaş Kurnaz da Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının önüne gittiklerinde Yıldırım'ın herkese ateş emri verdiğini anlattı.

"Elinde Türk bayrağı olan bir kadına ateş etti"

Şüphelilerden er Ferhat Sak ise bulunduğu zırhlı araca gelen Yıldırım'ın telefonda "Komutanım ateş emri veriyorum" dedikten sonra "Herkes sıkacak, sıkmayanın kafasına ben sıkarım." dediğini ifade etti.

Yıldırım'ın Emniyet Müdürlüğünün nizamiyesindeki polise "Buranın kontrolü bizde, bırakın silahlarınızı" dediğini aktaran Sak, polislerin itirazı üzerine zırhlı araca dönen Yıldırım'ın bir polis memuruna ve elinde Türk bayrağı olan bir kadına ateş ettiğini kaydetti.