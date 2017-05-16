FETÖ'cü üç SAT komandosu yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde aktif rol aldıkları tespit edilen üç SAT komandosu, yurt dışına kaçmak için geldikleri Edirne'de yakalandı.
AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde aktif rol aldıkları tespit edilen üç SAT komandosu, yurt dışına kaçmak için geldikleri Edirne'de yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde aktif rol aldıkları tespit edilen üç SAT komandosu, yurt dışına kaçmak için geldikleri Edirne'de yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde aktif rol aldıkları tespit edilen üç SAT komandosu, yurt dışına kaçmak için geldikleri Edirne'de yakalandı.
AA