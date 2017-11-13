FETÖ'cü teğmen önceki ifadesini hatırlamadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimisırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık eski kursiyer pilot teğmen Engin Yüksel, Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamında hazırlık yapıldığı gerekçesiyle çağrıldığını, 141. Filo'da kursiyer pilot olduğunu, darbe girişimi gecesi hukuka aykırı bir eyleminin bulunmadığını iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını, askeri okula normal puanla girdiğini, hayatı boyunca kazandığı başarıları kendi çaba ve gayretleriyle elde ettiğini, hiçbir örgütle bağının bulunmadığını ileri süren Yüksel, gece boyunca TMH gereğince sadece amirlerinin emirlerini yerine getirdiğini savundu.

Sanık Yüksel, "Darbe yapıldığını bilmiyordum, sadece daha önce iki kez TMH kapsamında görevlendirildiğim için o gece de şüphelenmedim. Darbe girişimi olduğunu 16 Temmuz sabahı öğrendim, lanetle kınıyorum. TMH'de görev aldığım düşüncesiyle hareket ettim. Aldığım emirler kanunlara uygundu. Hava Kuvvetleri Komutanı'nı da o gece görmem beni rahatlattı. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorularını yanıtlayan sanık Engin Yüksel'e, daha önceki ifadesindeki, "Saat 22.00 sularında kol komutanı Mete Kaygusuz anons yaparak filo önünde toplanılmasını istedi, az sonra telaşlı bir biçimde yanımıza geldi, 'Artık gün bugündür, herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yapacak, benim emirlerime uyacak' dedi." şeklindeki beyanı hatırlatıldı.

Bu ibareleri net hatırlamadığını savunan Yüksel, "O gün bu şekilde hatırlamıştım. Yani o gün TMH olacağı, emirlere koşulsuz uyulması konusunda söylenmiş olabilir." diye konuştu.

Sanık Engin Yüksel, "Mete Kaygusuz, 'Artık gün bugündür, herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yapacak, benim emirlerime uyacak' ifadesini net kullandı mı?" sorusu üzerine "Hatırlamıyorum." dedi.

Bomba emirlerini veren Kaygusuz da reddetmişti

Eski Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'un, darbe gecesi TBMM, Külliye, Emniyet, Özel Harekat ve TÜRKSAT'ın bombalanması emirlerini verdiğine ilişkin telsiz kayıtları iddianameye girmişti. Aynı davada 11 Eylül'de savunma yapan sanık Kaygusuz, bombalama talimatlarını ilettiği, telsiz ve telefon kayıtlarına yansıyan konuşmalarını reddederek, "Ses benim olabilir ama o konuşmaları yapmadım." iddiasında bulunmuştu.

Diğer sanık kursiyerlerin savunmaları

Duruşmada savunma yapan eski kursiyer teğmen sanık Hasan Kepez de TMH kapsamında hazırlık yapıldığı gerekçesiyle çağrıldığını, sanıklardan Hakan Karakuş'un emirlerini yerine getirdiklerini öne sürdü.

143. Filo önünde dışarıda otoparkta saat 22.30 civarında nöbetle görevlendirildiğini, ardından Kaygusuz'un emriyle Kule'ye gönderildiğini, gece yarısını geçerek Filo'ya döndüğünü, dinlenme salonunda beklediğini anlatan Kepez, tekrar kuleye giderek personelin telefonlarının alınması emrinin verildiğini, bu emri de yerine getirip Filo'ya döndüğünü, sabah saat 08.00'e kadar dinlendiğini savundu.

Kursiyerlerin gidebileceğinin söylenmesi üzerine telefonunu alarak üsten çıktığını ve evine gittiğini, darbe girişiminden de bu sırada haberdar olduğunu iddia eden Kepez, suçsuz olduğunu, darbe girişimi gecesi silah, uçak, helikopter kullanmadığını, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü.

"Babacan bir tavırla 'Çocuklar neler oluyor' dedi"

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Murat Çakır da TMH harekatı yapılacağı emrinin geldiğini, telefonlarının toplandığını, olay günü Filo önünde nöbet tuttuğunu anlattı. Sanık Çakır, FETÖ üyesi olmadığını, darbe girişimine katılmadığını, hukuksuz bir emir almadığını iddia etti.

Savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Giray'ın soruları üzerine, dönemin Jandarma Genel Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in makam aracını o gece gördüğünü söyledi.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın girişini de gördüğünü belirten sanık Çakır, "Komutan araçtan indi, benim bulunduğum tarafa dönerek 'İyi akşamlar arkadaşlar' dedi. Nereye gittiğini, hangi odaya geçtiğini bilmiyorum." dedi.

Sanık Çakır, avukatların sorusu üzerine, "Jandarma Genel Komutanı'nı gördüm, aracın camını açarak babacan bir tavırla 'Çocuklar neler oluyor 'dedi." şeklinde konuştu.

Duruşmaya, verilen öğle arasının ardından sanık savunmalarıyla devam edilecek.