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FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi

FETÖ'cü pilotların 15 Temmuz gecesi attıkları bombalar nedeniyle 80 milyon liralık kamu zararı meydana geldi.

FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi

FETÖ'cü pilotların 15 Temmuz gecesi attıkları bombalar nedeniyle 80 milyon liralık kamu zararı meydana geldi.

01 Nisan 2017 Cumartesi 09:57
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FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ15 Temmuz darbe girişiminde TBMM, TÜRKSAT, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığına atılan bombalar nedeniyle 80 milyon liralık kamu zararı meydana geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncı Üssü'ndeki darbe faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iddianamede, darbecilerin neden olduğu kamu zararı da gözler önüne serildi.

Buna göre, darbe faaliyetini organize eden yönetici şüphelilerin talimatlarıyla 15 Temmuz gecesi, Akıncı Üssü'nden kalkan uçak ve helikopterler tarafından TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, Gölbaşı Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve civarı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binaları bombalandı.

FETÖ'cü pilotların attığı bombalar nedeniyle TBMM'de 19 milyon 472 bin 380, TÜRKSAT'ta 7 milyon 27 bin 655, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binalarında 7 milyon 349 bin 500, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında 40 milyon, Özel Harekat Daire Başkanlığında 6 milyon 341 bin 879, Polis Akademisi Başkanlığında 553 bin 420 lira olmak üzere toplam 80 milyon 744 bin 834 lira kamu zararı oluştu.

Kasırga'nın evi de zarar gördü

Öte yandan, iddianamede bombalamalar nedeniyle otomobil, dolmuş gibi araçlar ve evlerde oluşan hasarlara ilişkin bilgiler de yer aldı.

Özel Harekat Daire Başkanlığına atılan bomba nedeniyle 35 polisin uzun namlulu silahları ile banka ATM'sinin zarar gördüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına atılan bomba nedeniyle de 6 kişinin aracına zarar verildiği belirtildi.

İddianamede, TBMM'ye atılan bombada da 7 kişinin aracına hasar verildiği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Köprülü Kavşak ve otoparka atılan bombalar sonucunda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın eşi Aynur Kasırga ile 2 kişinin daha evinde, 1 kişinin de aracında zarar oluştuğu bildirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınına atılan bombalar sonucunda 1 otomobilde, uçakların ses hızını geçerek alçak uçuş yapmaları nedeniyle de 42 kişinin ev ve iş yerlerinde camların kırıldığı anlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFETÖcü PilotlarKamu ZararıAkıncı Üssü
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