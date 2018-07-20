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FETÖ'cü iş adamlarını para karşılığı tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiası

Bursa ve çevre illerde, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli ile bu kişilere para verdikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı.

FETÖ'cü iş adamlarını para karşılığı tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiası

Bursa ve çevre illerde, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli ile bu kişilere para verdikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 13:14
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FETÖ'cü iş adamlarını para karşılığı tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiası

Bursa ve çevre illerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiasıyla bir dernek başkanı ve avukatın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ile bu kişilere para verdikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Bazı kişilerin Bursa ve çevresindeki illerde FETÖ'den tutuklu bulunan iş adamlarının aileleriyle ya da kendileriyle irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldıkları tespit edildi.

Bunun üzerine hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir derneğin başkanı olan E.E.Ç ve kadın avukat O.Ö.T'nin de adalarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar arasında bu kişilere para verdikleri öne sürülen 2 kişinin de bulunduğu kaydedildi.

Zanlıların para aldığı bazı iş adamlarının tahliye olduğu, bazılarının ise tahliyelerinin gerçekleşmediği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin operasyon kapsamında 40'dan fazla kişinin ifadesine başvurduğu belirtildi.

Zanlılar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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