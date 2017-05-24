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FETÖ'cü hackerlere operasyon

Kayseri merkezli 7 ilde yapılan operasyonda, siber saldırılarla FETÖ propagandası yaptıkları tespit edilen hacker suç şebekesi üyesi 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'cü hackerlere operasyon

Kayseri merkezli 7 ilde yapılan operasyonda, siber saldırılarla FETÖ propagandası yaptıkları tespit edilen hacker suç şebekesi üyesi 10 şüpheli gözaltına alındı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:45
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FETÖ'cü hackerlere operasyon

KAYSERİ

Kayseri merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, siyasilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ifşa ettikleri, devlet büyüklerine yönelik tehdit içerikli paylaşımlarda bulundukları, WhatsApp programında "Yurtta Sulh Konseyi" isimli grup kurarak devlet görevlilerini tehdit ettikleri belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Murat tarafından, siber saldırılarla FETÖ propagandası yaptıkları tespit edilen hacker suç şebekesi üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Çankırı, Aksaray ve Hatay'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekibin 5 ay süren teknik takibi neticesinde kimlikleri tespit edilen Y.Y, Ç.E, Y.E, A.Y, M.C, A.C.Ö, Y.Y, A.Ç, S.C.Y. ve O.D. yakalanarak Kayseri'ye getirildi.

Devlet büyüklerinin e-posta adreslerini ele geçirmişler

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, "FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası TBMM'ye yönelik siber saldırı gerçekleştirerek devletin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, bazı bakan ve milletvekillerine ait TBMM kurumsal e-posta adreslerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ifşa ettikleri" belirlendi.

Gözaltına alınan 10 zanlının, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve birçok üst düzey bürokrat ve devlet adamına yönelik, kendilerini gizleyerek tehdit, hakaret içerikli ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılayıcı paylaşımlar yaptıkları" tespit edildi.

Diğer yandan şüphelilerin "WhatsApp programında 'Yurtta Sulh Konseyi̇' isimli grup oluşturarak ve grup yöneticisi 'Albay' isimli şahsın, darbe girişimi sonrası yakalanan FETÖ mensuplarının serbest bırakılması, aksi halde tekrar darbe girişiminin başlayacağı konusunda mesaj yayınlayan Fuat Avni benzeri suç örgütü olan hacker grubuna üye oldukları" belirlendi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zanlılar hakkında hazırlanan fezlekede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bazı bakanlar ve bürokratların müşteki olarak yer aldığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖOperasyonHacker
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