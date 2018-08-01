Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97242
ALTIN
192.760
DOLAR
4.9163
STERLİN
6.4497
EURO
5.7425
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli...
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Epilepsiye pilli kontrol
Epilepsiye pilli kontrol

FETÖ'cü firari sanığa tren garında gözaltı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün esnaf ve sanayici yapılanmasına yönelik operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen firari sanık, tren garında gözaltına alındı.

FETÖ'cü firari sanığa tren garında gözaltı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün esnaf ve sanayici yapılanmasına yönelik operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen firari sanık, tren garında gözaltına alındı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:04
0 Okunma
FETÖ'cü firari sanığa tren garında gözaltı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) esnaf ve sanayici yapılanmasına yönelik operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen firari sanık, tren garında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan ve yakalama kararı bulunan, örgütün esnaf ve sanayicilerinden sorumlu muhasebecisi olduğu ileri sürülen Okan O'yu (39), Ankara'ya gitmek üzere geldiği Eskişehir Gar'ında yakaladı.

ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Okan O'nun üzerinde yapılan aramada, sahte kimlik ve örgüte ait önemli miktarda para ele geçirildi.

Okan O, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin fındık ihracatı 276 bin tonu aştı
Türkiye'nin fındık ihracatı 276 bin tonu aştı
Tüketici hakem heyetlerinde yeni dönem başladı
Tüketici hakem heyetlerinde yeni dönem başladı
İstanbul'da 500 zabıta memuru alınacak
İstanbul'da 500 zabıta memuru alınacak
Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Afrin siyasi sorumlusu tutuklandı
Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Afrin siyasi sorumlusu tutuklandı
Elazığ Şehir Hastanesi hizmete girdi
Elazığ Şehir Hastanesi hizmete girdi
İstanbulkartsız toplu ulaşım dönemi kapandı
İstanbulkartsız toplu ulaşım dönemi kapandı
Samsun'da darbedilen 70 yaşındaki Yılmaz yaşadıklarını anlattı
Samsun'da darbedilen 70 yaşındaki Yılmaz yaşadıklarını anlattı
"ENFLASYON, İHRACAT VE KÜRESEL REKABET GÜCÜMÜZ OLUMSUZ ETKİLENECEKTİR”
"ENFLASYON, İHRACAT VE KÜRESEL REKABET GÜCÜMÜZ OLUMSUZ ETKİLENECEKTİR”
'Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur'
'Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ