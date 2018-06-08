FETÖ'cü 23 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı aldı.
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı aldı.
AA