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FETÖ'cü 23 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı aldı.

FETÖ'cü 23 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı aldı.

08 Haziran 2018 Cuma 11:05
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FETÖ'cü 23 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖJandarma Genel Komutanlığı
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