Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87473
ALTIN
146.502
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6113
EURO
3.9268
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
Ailece robot üretiyorlar
SON DAKİKA
Ailece robot üretiyorlar
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...

FETÖ çatı davasında Fehmi Koru dinlenecek

Darbe girişiminden önce açılan ve FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında yer aldığı 73 kişinin yargılandığı davada, gazeteci yazarlar Koru, Gülerce ve Erdoğan ile emekli Askeri Hakim Albay Üçok'un tanık olarak dinlenmesine karar verildi

FETÖ çatı davasında Fehmi Koru dinlenecek

Darbe girişiminden önce açılan ve FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında yer aldığı 73 kişinin yargılandığı davada, gazeteci yazarlar Koru, Gülerce ve Erdoğan ile emekli Askeri Hakim Albay Üçok'un tanık olarak dinlenmesine karar verildi

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:50
20 Okunma
FETÖ çatı davasında Fehmi Koru dinlenecek

Darbe girişiminden önce açılan ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında yer aldığı 73 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, gazeteci yazarlar Fehmi Koru, Hüseyin Gülerce ve Latif Erdoğan ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok tanık olarak dinlenecek.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ çatı davasında duruşmalar, 13 Şubat'ta kaldığı yerden devam edecek ve hafta boyunca sürecek.

Duruşmalar davanın tutuklu sanıklarından Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın savunmasıyla başlayacak. Sanıklardan Alaeddin Kaya'nın darbe soruşturması kapsamında hakkında açılan davanın bu davayla birleştirilmesi nedeniyle o soruşturmaya ilişkin de savunması alınacak.

Duruşmaların 3, 4 ve 5. günlerinde ise daha önce tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılan isimler ifade verecek.

Buna göre, mahkemenin, gazeteciler Fehmi Koru, Hüseyin Gülerce ve Latif Erdoğan'ı 16 Şubat'ta dinlemesi bekleniyor. Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un ise 17 Şubat'ta tanık olarak ifade vermesi öngörülüyor. Duruşmalarda ayrıca Mahmut Karımış, Ümit Akdemir ve Mustafa Önder'in de tanık olarak dinlenmesi planlanıyor.

Önceki duruşmalarda tutuklu sanıklar Ali Çelik, İlhan İşbilen ve Alaeddin Kaya ile yakalanamayan sanıklar Abdulletif Tapkan, Faruk İlk, Hüseyin Kara, Şerif Ali Tekalan, Sadık Kesmeci, Suat Yiğit ve Bekir Boz'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un bulunduğu belirtilmiş, "Balyoz" veya "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında yargılanan isimlerden Çetin Doğan, Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Hasan Fehmi Canan ve Bülent Tunçay'ın arasında bulunduğu kişilerin davaya müdahillik talepleri kabul edilmişti.

Ayrıca duruşmalarda dinlenmesine karar verilen tanıklar için ilgili yerlere müzekkere yazılması kararlaştırılmıştı.

İddianame

İddianamede, Gülen'in de arasında bulunduğu sanıkların, "Anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "siyasi ve askeri casusluk", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet", "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde resmi belgede sahtecilik" ve "suç gelirlerini aklamak" suçlarından 132 yıl birer aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

FETÖ çatı iddianamesinde, örgütün, devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir "cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni" kurmak ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmek suçlarına ulaşmak için kurulduğu ifade ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Darbe GirişimiFETÖPoyrazköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Millet adına evet diyeceğiz, millet için evet diyeceğiz"
"Millet adına evet diyeceğiz, millet için evet diyeceğiz"
Erdoğan Guterres'i kabul ediyor
Erdoğan Guterres'i kabul ediyor
Fırat Kalkanı'nda bir haftada 228 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı'nda bir haftada 228 terörist etkisiz hale getirildi
"Atatürk Havalimanı tamamen kapanmayacak"
"Atatürk Havalimanı tamamen kapanmayacak"
YSK'da referandum toplantısı
YSK'da referandum toplantısı
Darbeci pilot, annesinin evinde yakalandı
Darbeci pilot, annesinin evinde yakalandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ