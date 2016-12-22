TOKAT

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan tanıklar, örgütün bekar kaymakamlar için "albümden eş" seçtiklerini anlattı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturmada tanıkların ifadeleri ve anlattıkları, örgütün kaymakamların evliliklerine de müdahale ettiğini ortaya çıkardı.

Tanıklar, "101. dönem kaymakamlar Türkiye imamı" Suat kod adlı T.A. ile "100 ile 102. dönem kaymakamlar imamı" Yunus kod adlı Y.A'nın örgüte yakın kaymakamlarla sık sık bir araya geldiğini belirtti.

T.A. ve Y.A'nın kaymakamlarla sürekli sohbet ettiklerini kaydeden tanıklar, "Y.A. ve T.A'nın eşleri de kaymakam eşlerine sohbet verirdi. Kaymakamlardan her ay düzenli himmet toplanırdı. Y.A. ve T.A, topladığı himmet parasını Ankara'da, İçişleri Bakanlığından sorumlu imama teslim ederdi. Bu imam, bu paradan örgüt imamlarına maaş veriyordu. İmamlar, 7 bölge ve illerden sorumlu olanlar şeklindeydi." ifadelerini kullandı.

"Albümü göstererek eş seçiyorlardı"

Kaymakamlardan sorumlu imamın başka yere atanan kaymakamlara, gidecekleri yerde kendisinin selamıyla arayacağı il imamının ismini verdiğini anlatan tanıklar, "İl imamı ile kaymakam sürekli irtibatlıydı. Bekar kaymakamlara görev yaptıkları yerdeki imamlar, örgüt üyesi kadınların fotoğraflarının yer aldığı albümü göstererek eş seçiyorlardı. Örgütün kaymakamlarının cep telefonlarına ByLock'u 100 ve 102. dönem Kaymakamlar Türkiye İmamı Y.A. yükledi." iddiasında bulundu.

AA